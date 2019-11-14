В Белогорске будет не снежный, а ледовый городок

Фото: архив Амур.инфо

В Белогорске на Новый год сделают не снежный, а ледовый городок. Об этом в Инстаграме сообщил глава города Станислав Мелюков.

«Если получится красиво и практично, можно продолжить и в будущем. Всего планируется 6 ледовых скульптур. Забор вдоль улицы Кирова тоже изо льда. Подсветка будет. Дополнят новогоднее убранство площади постоянные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, фото-зоны "Скамейка" и "Олени". Из снега будет большая горка, плюс к ней многоскатная "Зимняя горка"», – написал Мелюков.

Он отметил, что обустройство новогоднего городка обойдется бюджету в 1,2 миллиона рублей.

Суд по комментариям в Инстаграме, пользователи одобрили эту идею. «Классно, так намного красивее будет», – написал один из них.