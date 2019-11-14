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14ноября
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сегодня, 20:40 2

В Белогорске будет не снежный, а ледовый городок

В Белогорске будет не снежный, а ледовый городок
Фото: архив Амур.инфо

В Белогорске на Новый год сделают не снежный, а ледовый городок. Об этом в Инстаграме сообщил глава города Станислав Мелюков.

«Если получится красиво и практично, можно продолжить и в будущем. Всего планируется 6 ледовых скульптур. Забор вдоль улицы Кирова тоже изо льда. Подсветка будет. Дополнят новогоднее убранство площади постоянные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, фото-зоны "Скамейка" и "Олени". Из снега будет большая горка, плюс к ней многоскатная "Зимняя горка"», – написал Мелюков.

Он отметил, что обустройство новогоднего городка обойдется бюджету в 1,2 миллиона рублей.

Суд по комментариям в Инстаграме, пользователи одобрили эту идею. «Классно, так намного красивее будет», – написал один из них.

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#Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    В Белогорске новогодний городок за 1,2 млн (6 фигур), в Благовещенске за 20 млн. В 16 раз больше.

    То есть, в Благе должно быть 96 фигур? Не?

  • lev4ik

    lev4ik
    46 минут назад

    Не.

    Хочется не 96 карликовых убожеств,а нормальные ледовые фигуры,это ж не для отчёта,а людям,туда детей водят.

    Мультик"Жадный богач" вспомните. Можно,конечно,и на триста фигур сумму растянуть,только получится ли потом что-то стоящее?

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