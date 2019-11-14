После трагедии в колледже Благовещенска проверят все образовательные учреждения Приамурья

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«В настоящее время организована проверка причин и условий, по которым это особо тяжкое преступление не было предотвращено. Но уже сейчас можно говорить о том, что меры безопасности, которые принимали учреждением образования, не отвечали необходимым требованиям. Очевидные нарушения допущены со стороны частного охранного предприятия, которое было привлечено именно для недопущения подобных случаев. Безусловно, есть вопросы к руководству этого учебного заведения. Предстоит дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц. Также мною дано поручение о проведении соответствующей проверки каждого образовательного учреждения на территории всей области», – цитирует прокурора Амурской области Руслана Медведева пресс-служба правительства региона.

«Проведен большой объем следственных действий. Осмотр места происшествия завершен. Изъяты объекты, которые интересуют следствие, видеозаписи событий, личные дела погибших, признанных потерпевшими. Произведена выемка оружия. Допрошено более 30 студентов и педагогов колледжа, которые дали пояснения. Возбуждено уголовное дело по факту необеспечения надлежащей охраны здания. Разберемся с частным охранным предприятием. Будем давать оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежавшую охрану учебных классов», – сказал руководитель следственного управления СКР по Амурской области Станислав Белянский.

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Амурской области Юрий Шишленин отметил, что охрану в колледже осуществляло одно из ЧОП, причем на посту находился человек, который не имел права на ведение подобной деятельности. Он предложил организовать совместные проверки учебных заведений высшего и среднего специального образования.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что в регионе будет создана межведомственная комиссия под его руководством с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения, которая выработает комплекс мер по недопущению повторения подобного случая.

«Кроме того, минобрнауки, минкульт, минсоцзащиты и минздрав, главы городских округов и муниципальных образований области совместно с организациями, оказывающими охранные услуги в социальных учреждениях, должны незамедлительно усилить меры безопасности и контроль пропускного режима граждан в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения Приамурья», – подчеркнул губернатор.

В этот же день в Благовещенске на внеплановом заседании городской КЧС мэр Валентина Калита дала поручение о проведении инвентаризации в образовательных учреждениях. Итоги проверки подтвердили, что во всех школах города имеются видеонаблюдение, «тревожные кнопки», установлены металлодетекторы.

Как сообщает в Инстаграме мэрия, все предписания прокуратуры, касающиеся обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, вынесенные ранее, были исполнены в полном объеме. По одному учреждению работы планируются к завершению до 25 декабря.