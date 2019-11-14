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14ноября
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Геннадий Онищенко заявил о факторах, приведших к стрельбе в благовещенском колледже

Геннадий Онищенко заявил о факторах, приведших к стрельбе в благовещенском колледже
Фото: pnp.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал несколько факторов, которые, по его мнению, могли привести к трагедии в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства. Свою позицию он озвучил журналистам.

В беседе с НСН он призвал навести порядок в информационном пространстве, чтобы подобные случаи не подавались в «американском стиле».

«Это не умолчишь. Но нам, в конце концов, пора отрезветь и навести порядок в нашем информационном пространстве, прежде всего в интернете. Потому что СМИ – это уже мамонты, те, кто пишет, показывает по телевидению, а радио это уже вообще перепончатокрылые. Но интернет это, прежде всего, игры, где стрельба и кровь с реалистическими и историческими образами, что ведет к агрессии. Второй фактор – это тиражирование подобного рода вещей, их смакование в разных ракурсах, активная реакция всяких «балаганов» – так называемых аналитических экспертных шоу. Здесь тоже нужен порядок, не тот, где общественному мнению будет навязываться отработанная схема, построенная на американских сюжетах. А надо говорить о том, что реально произошло, было ли издевательство над парнем, например», – сказал Онищенко.

В качестве одной из причин, по которой студент открыл стрельбу, рассматривается конфликт между сверстниками. Онищенко отметил, что возвращаться к практике СССР по цензуре в СМИ не нужно, но перенять некий опыт будет полезно.

«Я не призываю вернуться к тому времени, когда мы на экранах и по радио слышали о километрах перевезенных грузов, надоях каждой коровы и объемах собранных зерновых. Но определенную порцию такой информации нужно все-таки ввести в информационное пространство. Возможно, еще уйти от существующих критериев рейтингов, а то началось со СМИ и перетекло уже в науку – индекс цитируемости и так далее. Ввести нужно индекс диапазона направлений – коварство, романтическая любовь, экономические показатели, свобода безумия и так далее», – пояснил свою позицию он.

Второй мерой по предупреждению подобного рода инцидентов парламентарий назвал ужесточение правил выдачи разрешений на оружие.

«Сейчас поднимается вновь тема доступности оружия. Не для нас это [владение оружием]. На Диком Западе [в Америке] уже вот доигрались, они начинают трезветь, а мы пока гусарствуем в этом плане. Сегодня у 50 тысяч наших граждан – директоров школ – между лопаток бежит холодный пот. Каждый из них думает: «Хорошо, что это не в моей школе произошло». Нужно уделить внимание не только тому, чтобы не проносили оружие в школы, а установить жесткие ограничения в его продаже и контроль за его хранением, состоянием. Но самое главное, все-таки, это информационный фон, в котором мы все пребываем, особенно дети. Для взрослых – это досада и плохое настроение, а для детей – линия поведения. Также и вопросы воспитания должны быть весьма ответственными», – заключил собеседник НСН.

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#стрельба в колледже

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    опять все ужесточить и не давать. скоро рабство наступит. а может в 21 веке поставить нормальное оборудование и средства электронного контроля и убрать бабушек и этих сторожей которые себя охранниками называют. нет желания. а убить человека можно и без оружия.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Чтоб цензуру вводит, надо восстановит социализм. А при нынешней политике в цензуре поп будет диктовать совместно с Чубайсом. Нам такая цензура не нужна, а именно к такой цензуре все сведется при нынешней коррупционо олигархической системе.

  • Зизиньо

    Зизиньо
    2 часа назад

    я тоже за социализм без КПРФ

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Порядок нужно навести в ваших сраных ТВ пропагандонских каналах, в которых постоянно - менты, разборки. бандиты, убийства, воровство))

  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    1 час назад

    Правильно он говорит!!! Шпана безмозглая узнавая о таких случаях в соцсетях,берет себе на заметку -" А он сделал и я тогда смогу" для них это герои

  • retrogr

    retrogr
    18 минут назад

    киношку ворошиловский стрелок - сжечь? кто смотрел по 5 лет?

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