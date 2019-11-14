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Психолог: администрации часто замалчивают проблему насилия среди учащихся

Психолог: администрации часто замалчивают проблему насилия среди учащихся

Одной из версий стрельбы в благовещенском колледже рассматривается травля учащегося со стороны одногруппников. Программа «Простые вопросы», которая была записана в день тагедии, была посвящена буллингу, или травле. Гость программы – доцент кафедры психологии и педагогики АмГУ, кандидат психологических наук Ольга Стародубец.

В программе обсуждался вопрос, должна ли знать администрация любого учебного заведения, будь то среднее, или высшее, о фактах травли какого-либо учащегося.

«Я не думаю, что такие ситуации можно скрыть, потому как они обычно длятся долго. Равнодушие окружающих людей часто бывает одной из причин таких ситуаций. Наверняка это видели одногруппники, преподаватели, возможно, как-то это проявлялось в семье. Я не верю, что такую травлю нельзя не заметить», – рассуждает психолог.

В программе говорили и о насилии в школах. Обсуждали недавний пример 26-й школы, где родители отказываются водить своих детей на занятия из-за одноклассника, который дерется и конфликтует.

«Да, такие ситуации возникают в школах. Очень часто, к сожалению, администрации школ предпочитают замалчивать эту проблему и не выносить сор из избы. Потому что сейчас рейтинговая система, много требований, которые предъявляются к школе. И нужен хороший отчет, все должно быть чисто и ровно. А если проблема не решается, то она зреет и выливается в разные формы», – поясняет Ольга Дмитриевна.

По мнению психолога, в таких ситуациях важна роль родителей. «К сожалению, в последнее время родители бывают отгорожены от своих детей, они их не слышат. И такое поведение, которое мы сейчас видим, является призывом о помощи, способом привлечь к себе внимание», – резюмирует специалист.

Как реагировать на травлю, что может остановить агрессора, об этом в видео.

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#дети #образование #Простые вопросы

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