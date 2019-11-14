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14ноября
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сегодня, 19:20 12

В Амурской области после стрельбы в колледже возбуждены новые уголовные дела

В Амурской области после стрельбы в колледже возбуждены новые уголовные дела
Фото: amur.sledcom.ru

В ходе расследования уголовного дела по факту стрельбы в колледже Благовещенска были выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Об этом сообщило следственное управление СКР по Амурской области.

В отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

В отношении должностных лиц колледжа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло ЧП, отсутствовал рамочный металлодетектор.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса. Следователями проводятся допросы должностных лиц колледжа с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Расследование уголовных дел продолжается.

Просмотров всего: 2434

#происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Как и планировалось.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Общественный резонанс и все попали под замес.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    На очереди - участковые и лицензионно-разрешительная.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Вы какой-то политически не совсем грамотный гражданин.

    Была "Зимняя вишня"? Отчитались, ибо всех "проверили". Все, больше торговые центры гореть не будут.

    Был "Керченский стрелок"? Отчитались, в образовательных учреждениях всю безопасность привели к должному уровню. Тут, оплошность, блин.

    Но, главное, чтобы Владимир Владимирович Несменяемый был доволен. И братва его - СК Бастрыкин, Прокуратура Чайка и полиция Колокольцев.

    Главное - отчитаться. Лодку галеру не качайте. Во всем виноват интернет и влияние Запада. Это молодежь насмотрелась. А у нас есть лодка, гребец и скрепы.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Вам бы "Бесогон" Никиты Михалкова посмотреть, гражданин.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Ну хоть не Джигурду.

  • КП

    КП
    2 часа назад

    День ссаных штанов какой-то. Пысают все, от генералов, до последних вахтёров.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Главное охранника колледжа наказать.

    Сейчас ему на ИВС "глазки протирают". Готовят к СИЗО. Все признает, падла несчастный мужик, попавший в переплет.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Нет тут смысла что-то говорить. Разбираются.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Многое говорит тот факт, что за помощью очевидцы обращались к экипажу ГИБДД, в соседний магазин, но не к охране колледжа.

  • Di

    Di
    1 час назад

    На ПротАмуре пишут, что у охранника не было разрешения на работу и разряда по охранной деятельности он не имел. Интересно, это ЧОП сейчас с себя так ответственность пытается сложить или в колледже действительно работал непойми кто?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Многое говорит тот факт, что за помощью очевидцы обращались к экипажу ГИБДД, в соседний магазин, но не к охране колледжа.



    Это да. Странно. Учтут такой факт.

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