В Амурской области после стрельбы в колледже возбуждены новые уголовные дела

Фото: amur.sledcom.ru

В отношении сотрудников частной охранной организации «Сириус-А» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, сотрудник организации, осуществляющий охрану помещений Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, допустил в здание учебного заведения 19-летнего учащегося, который пронес огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу. От огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое студентов пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания нападавший покончил жизнь самоубийством.

В отношении должностных лиц колледжа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло ЧП, отсутствовал рамочный металлодетектор.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», который осуществлял охрану учебного корпуса. Следователями проводятся допросы должностных лиц колледжа с целью установления всех обстоятельств случившегося.

Расследование уголовных дел продолжается.