Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость
сегодня, 19:04 0

В полиции раскрыли детали трагедии со стрельбой в колледже Благовещенска

В полиции раскрыли детали трагедии со стрельбой в колледже Благовещенска

14 ноября в Благовещенске состоялось внеочередное расширенное заседание антитеррористической комиссии. На нем речь шла о трагедии со стрельбой, случившейся в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Начальник УМВД России по Амурской области Николай Аксёнов в своем выступлении привел детали происшествия.

«Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел неоднократные выстрелы в сторону полицейских, которые открыли ответный огонь. В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий, чем был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В ходе перестрелки нападавший ранен, после чего покончил с собой. Жертвами нападения стали четверо учащихся, один из которых скончался от полученного ранения», – озвучил Николай Николаевич.

Он констатировал, что есть пробелы в обеспечении безопасности объектов образования Амурской области. По словам Аксёнова, нужно принять меры. Среди них: усиление пропускного режима в учебных заведениях, установка металлодетекторов, организация изучения морально-психологического климата в ученических коллективах.

Просмотров всего: 292

#происшествия #стрельба в колледже

распечатать


Происшествия 4

Врачи спасают пострадавших в трагедии в колледже Благовещенска

Общество

В Благовещенском колледже, где произошла стрельба, в пятницу отменили все занятия
Происшествия

Благовещенцы рассказали об обстоятельствах стрельбы в колледже
В России и мире 3

На распродаже тостеров в Иваново покупатели чуть не убили друг друга (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь