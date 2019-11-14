В полиции раскрыли детали трагедии со стрельбой в колледже Благовещенска

«Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел неоднократные выстрелы в сторону полицейских, которые открыли ответный огонь. В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий, чем был обеспечен безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. В ходе перестрелки нападавший ранен, после чего покончил с собой. Жертвами нападения стали четверо учащихся, один из которых скончался от полученного ранения», – озвучил Николай Николаевич.

Он констатировал, что есть пробелы в обеспечении безопасности объектов образования Амурской области. По словам Аксёнова, нужно принять меры. Среди них: усиление пропускного режима в учебных заведениях, установка металлодетекторов, организация изучения морально-психологического климата в ученических коллективах.