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14ноября
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сегодня, 19:38 12

В Благовещенске сотрудники ГУ Росгвардии проверят ЧОП, охранявший колледж

В Благовещенске сотрудники ГУ Росгвардии проверят ЧОП, охранявший колледж

Руководитель Росгвардии дал поручение проверить деятельность частного охранного предприятия, охранявшего благовещенский колледж, где 14 ноября разыгралась трагедия. Для этого в Благовещенск направили сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.

О соответствующем поручении директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова сообщается на официальном сайте ведомства.

Охраной колледжа занимается ЧОП «Сириус-А», пишут РИА Новости. Руководитель предприятия Сергей Андрющенко отказался комментировать инцидент. СМИ сообщали, что его допрашивают следователи.

Как сообщало Амур.инфо, один из студентов Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства утром в четверг принес в учебное учреждение оружие и открыл огонь по учащимся. Один из студентов скончался, за жизнь еще троих раненых – 20-летнего парня и двух 17-летних подростков – борются медики.

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#стрельба в колледже

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Проверять надо не только эту организацию охранную, а всех. Развели шараг, а работу не выполняют добросовестно. А если бы взрывчатку пронёс, тогда сколько было б пострадавших. Задуматься уже давно пора

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Угу. Взрывчатку. Селитру садовую? Карбид?

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Говорят на период приезда сотрудников Росгвардии в Благовещенске запретили пластиковую посуду. В частности -стаканчики.

    Сотрудники Росгвардии очень нежны и ранимы. В гостинице им посыпали лепестками роз постели, а вечером у них СПА-салон.

    Такая вот лайт-гвардия Верховеного Сказочного. Наш главполицай Аксенов уже устал потеть. То зама решили таки наказать, то это.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Я так понимаю, что ЧОП - это были сотрудниеи нацгвардии.

    А нафига они нужны? В Конституции нет такого вооруженного формирования.

    Они все только в Шиесе издеваются над народом да на митингах "сломаной рукой" всем угрожают

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Выпейте таблетку. Вы забыли.

    ЧОП- частное охранное предприятие. Слово частное

    Какие вооруженные формирования прописаны в Конституции?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    В мире животных

    Выпейте таблетку. Вы забыли.

    ЧОП- частное охранное предприятие. Слово частное



    А какой смысл нацгвардии для проверки частного охрнника? Каким боком нацгвардия для разбирательств суется?

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Это их полномочия, установленные законодательно

  • OT

    OT
    2 часа назад

    В мире животных

    Это их полномочия, установленные законодательно



    А полномочия полиции недоступны значит к ЧОП. Если так, то ЧОП - это нацгвардия?

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    От, идите в сад.

  • tankist btb

    tankist btb
    2 часа назад

    Сейчас мозг вынесут всем учебным заведениям, помним все эти проверки после Керчи. Одни бумажки да росписи им подавай. А денег на забор даже нет

  • OT

    OT
    1 час назад

    В мире животных

    От, идите в сад.



    Вот именно нацгвардию в сад отправлять надо. Какие такие полномочия для проверки ЧОП против полномочий полиции? Конституцию читайте, а не законы едросовские под Конститцию подклееные

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Вы зарплату чоповца озвучте при перспективе уйти на пенсию в 65 лет...

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