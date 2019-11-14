В Благовещенске сотрудники ГУ Росгвардии проверят ЧОП, охранявший колледж

Руководитель Росгвардии дал поручение проверить деятельность частного охранного предприятия, охранявшего благовещенский колледж, где 14 ноября разыгралась трагедия. Для этого в Благовещенск направили сотрудников Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.

О соответствующем поручении директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова сообщается на официальном сайте ведомства.

Охраной колледжа занимается ЧОП «Сириус-А», пишут РИА Новости. Руководитель предприятия Сергей Андрющенко отказался комментировать инцидент. СМИ сообщали, что его допрашивают следователи.

Как сообщало Амур.инфо, один из студентов Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства утром в четверг принес в учебное учреждение оружие и открыл огонь по учащимся. Один из студентов скончался, за жизнь еще троих раненых – 20-летнего парня и двух 17-летних подростков – борются медики.