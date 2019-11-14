Заканчивается ремонт участковой больницы поселка Октябрьский Зейского района

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В поселке Октябрьский ремонтируют больницу. Общая сумма затрат на выполнение работ вместе с материалами – 6 миллионов 320 тысяч рублей. Это собственные средства ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова».

Комплекс полуразрушенных деревянных зданий послевоенной постройки общей площадью около тысячи квадратных метров, в котором участковая больница Октябрьского располагалась много лет, отапливалось котельной по очень высокому тарифу на теплоснабжение. Ремонтировать строения, эксплуатация которых обходилась Зейской больнице дорого, администрация учреждения признала нецелесообразным.

Местные власти предоставили в распоряжение больницы компактное каменное здание в центре поселка площадью немногим более 200 метров, которое отапливается от общей сельской котельной. Оно нуждалось в ремонте, к которому приступили в январе 2019 года по решению Игоря Хомитова, возглавлявшего в то время Зейскую больницу.

Были выполнены все наружные работы: заменены крыша, окна, наружные двери, фасад утеплен и обшит металлосайдингом. Работы по внутренней отделке включали в себя реконструкцию пола замену системы отопления, водоснабжения, электропроводки, установку подвесных потолков со светодиодными панелями, побелку, покраску. В отдельных помещениях уложена напольная и настенная плитка, установлены внутренние перегородки и двери.

«Через несколько дней новая Октябрьская участковая больница откроет свои двери. Уже 27 ноября здесь будет работать наша "Выездная поликлиника". В отремонтированном помещении будут вести приём жителей кардиолог, хирург, педиатр, отоларинголог, невролог», - сообщила главный врач ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» Анна Згурина.

В поселке Октябрьский проживает 825 человек, из них 155 – дети. В больнице работают: фельдшер, участковые медицинские сестры, лаборант, медицинская сестра физиокабинета, медицинский персонал стационарной службы. В стационаре 2 круглосуточные койки и 7 коек дневного стационара.