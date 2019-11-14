Врачи спасают пострадавших в трагедии в колледже Благовещенска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

20-летнего парня госпитализировали в Благовещенскую городскую клиническую больницу, двоих 17-летних подростков – в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

У всех были множественные огнестрельные ранения, медики учреждений оказывают всю необходимую помощь. Проведен комплекс диагностических мероприятий троим пострадавшим. К 13:30 в АОДКБ 17-летний пациент был прооперирован, сейчас находится в реанимации. Второму пострадавшему 17-ти лет также была проведена хирургическая операция, после чего он был переведен в отделение политравмы, сейчас – в состоянии средней тяжести. Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для лечения подростков.

Примерно в 15:20 закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации БГКБ в стабильно тяжелом состоянии.

Все операции проведены успешно, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.