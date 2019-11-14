В Амурской области на Новый год заготовят около 25 тысяч елей и сосен

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Еще в конце октября в амурских лесхозах началась подготовка к заготовке новогодних деревьев. Сначала специалисты выделяют лесные участки, а затем проводится сама рубка. Заготовка елок по области продлится до конца ноября, продажа хвойных деревьев начнется с 10 декабря на всей территории региона.

Заготовка деревьев хвойных пород для новогодних праздников проходит на территориях, подлежащих расчистке: на просеках, минерализованных полосах, противопожарных разрывах, трассах противопожарных и лесохозяйственных дорог, участках для выполнения рубок ухода за лесом и других площадях, где не требуется сохранения насаждений.

В Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе. Опыт прошлых лет показывает, что это количество полностью удовлетворяет потребность жителей областного центра и района, пишет пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«В этом году Благовещенским лесхозом уже заготовлено 3 тысячи деревьев, которые на данный момент находятся в складском помещении предприятия, – рассказал мастер леса Благовещенского лесхоза Артем Свищук. – Размер елочек разный, как и цена. Кстати, в нашем лесхозе вот уже три года не повышается стоимость новогодней ели – от 350 рублей».

В районах Приамурья потребности в заготовленных деревьях ниже. К примеру, в Свободненском районе будет реализовано 2 000 деревьев, а в Тындинском – 1 000.

Жители Зейского, Шимановского, Селемджинского районов для личного пользования тоже могут срубить ель или сосну. Для этого гражданину необходимо обраться в лесхоз, оплатить стоимость дерева. Специалист определит участок, на котором можно будет срубить дерево.

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области напоминает, что за незаконную заготовку новогодних елей, а также за приобретение, перевозку и сбыт заведомо незаконно заготовленных деревьев нарушителям грозят как административная ответственность – штраф до пятисот тысяч рублей, так и уголовная – лишение свободы на срок до двух лет.