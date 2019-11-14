В Благовещенском колледже, где произошла стрельба, в пятницу отменили все занятия

В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, где утром, 14 ноября, разыгралась трагедия со стрельбой, в пятницу решено не возобновлять образовательный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Амурской области.

О том, будут ли занятия проводиться в понедельник, будет сообщено дополнительно.

В четверг, 14 ноября, студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу по другим учащимся. Он убил одного студента, ранил троих, а затем застрелился сам. Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить мотивы стрелявшего.