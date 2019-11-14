Благовещенцы рассказали об обстоятельствах стрельбы в колледже

Около 11 часов в районе перекрестка улиц Красноармейской и Шевченко собралось множество людей – сотрудники полиции и скорой, студенты, прохожие. Одна из женщин прибежала к зданию колледжа с работы. Это Анна Данилова – ее сын находился в колледже. «У нас есть общий чат. Кто-то из мам стал писать – стреляли в колледже, что случилось? Пытались дозвониться до детей, не получается, – плачет Анна. – А затем написали в чате фамилии тех, кто погиб и кто стрелял. Моему сыну 19 лет, учится на техника компьютерных технологий и установок. Пока известно, что двое ребятишек пострадали, им всем по 19–20 лет, четвертый курс. Сказали, пока их не выпускают. Телефоны остались в аудитории».

«Насколько я знаю, мой одногруппник пришел с ружьем в колледж и начал стрелять. Нормальный парень, Засорин его фамилия, ему 18-19 лет, учился на четвертом курсе. Он был тихий, спокойный. Откуда у него ружье, не знаю», – рассказал студент колледжа Влад. В роковой день он опоздал на занятия.

«Студентов из здания не выпускают, да они и сами боятся выходить. Про стрелявшего не могу сказать, я у него не преподаю. Говорят, четвертый курс, компьютерщик, по-моему», – говорит преподаватель технических дисциплин амурского колледжа строительства и ЖКХ Сергей Киртаев.

«Я выходил из колледжа с практики, там уже стояла полиция. Не мог подозревать, что такое произошло в нашем городе. Люди говорят, что убили Лешу и что полицейский ранен», – сообщает третьекурсник Даниил Назаров.

Недалеко от колледжа, где произошло ЧП, находится еще одно учебное заведение – амурский аграрный колледж. Учащиеся рассказали, как узнали о трагедии. «Кто-то застрелил кого-то, вроде бы насмерть. Мы из больницы ехали, одногруппники рассказали нам, что не выпускают никого из нашего колледжа», – рассказали Элла и Настя.

«Видел, как скорая проезжала, потом выносили человека на носилках, спина в крови. Находился он в сознании или нет, не знаю», – передает студент аграрного колледжа Виталий.