На распродаже тостеров в Иваново покупатели чуть не убили друг друга (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Один из магазинов электроники в Иваново устроил грандиозную распродажу техники. Цены оказались настолько привлекательными, что жители города чуть не снесли дверь в торговый центр и чуть не поубивали друг друга.

Видео давки накануне старта акции было опубликовано в местных социальных сетях. Желающие купить тостер за 199 рублей столпились возле входа в магазин и ждали, когда их пустят внутрь. В пабликах отмечается, что у многих покупателей были сильные ушибы и синяки после похода в магазин.

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#жизнь #происшествия

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