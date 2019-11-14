На распродаже тостеров в Иваново покупатели чуть не убили друг друга (видео)
Один из магазинов электроники в Иваново устроил грандиозную распродажу техники. Цены оказались настолько привлекательными, что жители города чуть не снесли дверь в торговый центр и чуть не поубивали друг друга.
Видео давки накануне старта акции было опубликовано в местных социальных сетях.
Желающие купить тостер за 199 рублей столпились возле входа в магазин и ждали, когда их пустят внутрь. В пабликах отмечается, что у многих покупателей были сильные ушибы и синяки после похода в магазин.
Просмотров всего: 960