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14ноября
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сегодня, 17:37 3

На распродаже тостеров в Иваново покупатели чуть не убили друг друга (видео)

На распродаже тостеров в Иваново покупатели чуть не убили друг друга (видео)
Фото: Стоп-кадр из видео

Один из магазинов электроники в Иваново устроил грандиозную распродажу техники. Цены оказались настолько привлекательными, что жители города чуть не снесли дверь в торговый центр и чуть не поубивали друг друга.

Видео давки накануне старта акции было опубликовано в местных социальных сетях.

Желающие купить тостер за 199 рублей столпились возле входа в магазин и ждали, когда их пустят внутрь. В пабликах отмечается, что у многих покупателей были сильные ушибы и синяки после похода в магазин.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Сара сара

    Сара сара
    57 минут назад

    Жесть, кто еще пользуется этими тостерами, а если бы затоптали кого нибудь за 199р,жуть, проходите мимо этих распродаж, дешевое хорошим не бывает

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    29 минут назад

    говорят, в стране изобилие и очередей нет, как в союзе. А получается, что в стране дефицит тостеров.

  • В мире животных

    В мире животных
    15 минут назад

    В стране дефицит адекватных граждан, уважающих других людей, хотя бы потому, что те, другие - тоже люди.

    Быдломасса, уважающая только себя и своих родных, подходит к критической точке.

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