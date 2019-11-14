Амурчанин возмутился поджогами в Благовещенском районе (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности обратился житель Амурской области. Мужчина рассказал, что его возмутили работы, которые проводились 14 ноября в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района.

«Идет человек, поджигает. С одной стороны дорога, с другой стороны поле. Что может угрожать населенному пункту? Ничего! Растут сосны, которые в советское время люди сажали или дети. Я не знаю, кто… Он просто идет и жжет. Для чего они это делают, я не понимаю. Я у него спросил, он говорит – контролируемый отжиг. Что там контролировать, когда председатель правительства Дмитрий Медведев запретил все отжиги? Но они жгут. Не понимаю», – рассказал амурчанин.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Там пояснили, что не имеют отношения к данным работам. «Человек, поджигающий траву, не является сотрудником пожарной части № 41 села Усть-Ивановки. Также зафиксированный на видео автомобиль не находится на балансе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, подведомственным учреждением которого является пожарная часть села. Поэтому к данному мероприятию огнеборцы пожарной части не имеют никакого отношения», – заверили в ведомстве.

Между тем глава администрации Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин подтвердил проведение необходимых контролируемых отжигов в этой местности. Он отметил, что запрет на такие отжиги ранее действовал, но к настоящему времени снят.