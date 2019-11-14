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14ноября
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В Благовещенске отменены развлекательные мероприятия из-за трагедии в колледже

В Благовещенске отменены развлекательные мероприятия из-за трагедии в колледже

14 ноября мэр Благовещенска собрала экстренное совещание членов городской комиссии по ЧС с участием руководителей всех образовательных учреждений. Валентина Калита дала поручения по усилению мер безопасности в социальных учреждениях, а также при проведении массовых мероприятий, в первую очередь, с участием детей. ⠀

До конца дня управлению образования необходимо провести полную ревизию наличия турникетов, тревожной кнопки, рамок металлодетекторов, проверить, как осуществляется пропускной режим, как ведется видеонаблюдение.

Проверки пройдут в учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных школах и других объектах. «В случае потребности необходимо в кратчайшие сроки подготовить предложения для изменений в бюджет с учетом затрат на выполнение данных мероприятий. Отдельным поручением управлению по физкультуре, спорту и делам молодежи предписано провести собрание с руководителями спортивных федераций и проинструктировать их об обязанности обеспечения безопасности соревнований и тренировочного процесса», – говорится в сообщении администрации.

Владельцам торговых и торгово-развлекательных центров рекомендуют обратить особое внимание на безопасность. Мэр Благовещенска поручила начальнику управления образования провести 15 ноября во всех образовательных учреждениях внеплановые педагогические советы, особое внимание уделить морально-психологическому климату в целом в учреждениях, провести разъяснительную работу с родителями.

В течение ближайших трех дней в связи с трагедией принято решение отменить проведение развлекательных мероприятий. Мэр обратилась ко всем организаторам культурно-массовых мероприятий с просьбой отменить их.

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#городская власть #происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    31 минута назад

    А при чем тут культурные мероприятия? В Сирии война, на Украине. Там тоже наши ребята гибнут. Давайте всё отменим. Согласен, ситуация страшная, но тут не спектакли отменять надо и металлорамки ставить, а себя уважать и воспитывать и детей своих. А то у нас по телеку всё красиво сказали, а сами вечером в кабак бухать.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 минуты назад

    Все верно сказал.

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