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сегодня, 17:02 0

Женщина застукала любимого с другой и жестоко отомстила ему

Женщина застукала любимого с другой и жестоко отомстила ему
Фото: Lena Lindell с сайта Pixabay

В США женщина застукала бойфренда с другой женщиной и, чтобы отмстить ему, подожгла его дом. После инцидента женщину заключили под стражу.

47-летнюю Титу Мур (Tyetha Moore) арестовали в четверг, 7 ноября, за поджог первой степени. Ее заключили в тюрьму, но она может освободиться, если заплатит 25 тысяч долларов (примерно 1,6 миллиона рублей).

Пожарные увидели Мур возле горящего дома в девять часов утра. Она объяснила, что жила в нем, однако неделю назад вынужденно переехала, когда узнала об измене своего партнера.

По словам местных жителей, Мур одолжила у четырех ближайших соседей бензин. Затем ревнивица перелезла через забор, проникла во двор бойфренда и попыталась взломать окно. Вскоре она покинула участок, выбросив пустые бутылки в ближайший мусорный бак.

Согласно протоколу, очевидцы заметили горящий дом и вызвали пожарных. Следователи установили, что первым загорелся диван, который стоял возле окна с видом на двор, сообщает «Лента.ру».

В августе девушка смогла раскрыть измену парня благодаря одной детали на фото. Изменника выдал журнал на заднем плане.

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#жизнь #происшествия

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