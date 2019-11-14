Осужден глава амурского Росреестра Сергей Чечевский (видео)

Кроме того, по решению суда, Чечевский также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого стали: полное признание вины и раскаяние в содеянном; наличие несовершеннолетних детей; состояние здоровья; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшей стороне (по обоим эпизодам преступлений, поскольку, нанеся совершенными преступлениями ущерб интересам государства и общества, принял меры к его минимизации путем добровольного перечисления собственных денежных средств пострадавшим от чрезвычайной ситуации – наводнения).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Как сообщало Амур.инфо, 4 апреля Чечевского задержали на рабочем месте и поместили под стражу. В отношении начальника амурского управления Росреестра было возбуждено два уголовных дела по факту получения взятки в значительном размере. Они были объединены в одно производство.

По информации следствия, в начале декабря 2018 года Чечевский через посредника получил незаконное денежное вознаграждение от жительницы Благовещенска за внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении наименования объекта недвижимости.

Позднее выяснилось, что речь идет о директоре агентства недвижимости. Главе амурского управления она передала 70 тысяч рублей. 26 августа в Благовещенском городском суде сотруднице амурского Росреестра был вынесен приговор. Ее признали виновной по части 1 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки – 1,4 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с полномочиями по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав недвижимости сроком на 2 года.

Официально Сергей Чечевский не покидал пост главы амурского Росреестра. По версии следствия, в общей сложности с октября по декабрь 2018 года в качестве взятки он получил 170 тысяч рублей.

Руководителя фирмы, которая дала ему взятку, суд оштрафовал на 800 000 рублей.