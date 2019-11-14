Ветер и мороз: прогноз погоды в Амурской области на 15 ноября

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15 ноября в отдельных районах Амурской области, преимущественно в восточных и центральных, ожидается небольшой снег. Ветер подует с северо-запада с умеренной скоростью, днём – с усилением в порывах до 15-17 метров в секунду.

Температура ночью по северу – около минус 30, местами до минус 38. По югу будет минус 20...25, местами около – минус 30. Днем по северу температура воздуха опустится до 20...25, в отдельных районах – до минус 15, на юге ожидается 13...18 градусов мороза.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер западный. Ночью он разгонится до 5-10, днем – до 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит 22...24, днем – 14...16 градусов мороза, сообщает Амурсий гирометцентр.

Местами на дорогах области и города сохраняются снежный накат и гололедица.