К расследованию стрельбы в колледже Благовещенска подключатся криминалисты из Москвы

Обновлено: 16:22



Помощь в расследовании обстоятельств стрельбы в колледже Благовещенска окажут москвичи. Председатель СК России направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства.

«Для оказания практической помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и содействия в сборе доказательств по уголовному делу и установлении истины Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета», – говорится в сообщении на сайте СК России.

В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе назначены необходимые экспертизы, идут допросы учащихся и сотрудников колледжа.

Также Александр Бастрыкин дал указание проверить организацию в колледже системы охраны, оценить действия всех должностных лиц заведения, установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ход расследования трагического случая поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла 14 ноября. Огонь открыл один из учащихся. В результате погиб один студент, несколько человек получили ранения. Стрелявший покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.