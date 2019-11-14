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14ноября
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К расследованию стрельбы в колледже Благовещенска подключатся криминалисты из Москвы

К расследованию стрельбы в колледже Благовещенска подключатся криминалисты из Москвы

Обновлено: 16:22

Помощь в расследовании обстоятельств стрельбы в колледже Благовещенска окажут москвичи. Председатель СК России направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства.

«Для оказания практической помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и содействия в сборе доказательств по уголовному делу и установлении истины Александр Бастрыкин направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета», – говорится в сообщении на сайте СК России.

В настоящее время следователи проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе назначены необходимые экспертизы, идут допросы учащихся и сотрудников колледжа.

Также Александр Бастрыкин дал указание проверить организацию в колледже системы охраны, оценить действия всех должностных лиц заведения, установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ход расследования трагического случая поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла 14 ноября. Огонь открыл один из учащихся. В результате погиб один студент, несколько человек получили ранения. Стрелявший покончил с собой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Просмотров всего: 4876

#происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Крайний будет охранник.

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    И педагог по воспитательной работе

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    36 минут назад

    Криминалисты из Москвы мощно звучит.Ага.Тут экспертов нет гильзы упаковать и экспертизы назначить.

  • В мире животных

    В мире животных
    33 минуты назад

    Я вам более скажу- самих пакетов не хватает. Все, спи жена.

    Полковник Робканов подтвердит

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