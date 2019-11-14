Во время стрельбы в колледже Благовещенска было больше 150 человек

«Изъяты видеозаписи с камер наблюдения колледжа, проводится осмотр места происшествия. По тем данным, которые мы первоначально получили, стрельба была начата в учебном корпусе, в одной аудитории, где пострадали двое. Потом стрелявший переместился в другую аудиторию, где пострадали еще два студента. В первой аудитории были два его одногруппника», – сообщил Станислав Юрьевич.

По словам руководителя СУ СК по Амурской области, в момент стрельбы в учебном корпусе колледжа находилось больше 150 человек. «Со студентами работают следователи, педагоги и психологи. Следствие устанавливает, какое отношение студенты имели к произошедшим событиям, могут ли что-то пояснить по обстоятельствам, интересующим следствие», – сказал Белянский.

Студентам колледжа уже разрешили покинуть здание, где произошла трагедия.