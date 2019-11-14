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14ноября
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Во время стрельбы в колледже Благовещенска было больше 150 человек

Во время стрельбы в колледже Благовещенска было больше 150 человек

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Станислав Белянский рассказал о действиях следствия на месте стрельбы в колледже. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в здании Амурского колледжа строительства и ЖКХ в четверг, 14 ноября, погибли два человека, один из которых стрелял.

«Изъяты видеозаписи с камер наблюдения колледжа, проводится осмотр места происшествия. По тем данным, которые мы первоначально получили, стрельба была начата в учебном корпусе, в одной аудитории, где пострадали двое. Потом стрелявший переместился в другую аудиторию, где пострадали еще два студента. В первой аудитории были два его одногруппника», – сообщил Станислав Юрьевич.

По словам руководителя СУ СК по Амурской области, в момент стрельбы в учебном корпусе колледжа находилось больше 150 человек. «Со студентами работают следователи, педагоги и психологи. Следствие устанавливает, какое отношение студенты имели к произошедшим событиям, могут ли что-то пояснить по обстоятельствам, интересующим следствие», – сказал Белянский.

Студентам колледжа уже разрешили покинуть здание, где произошла трагедия.

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#закон #происшествия #ссузы #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    34 минуты назад

    Военный камуфляж-форменная одежда сотрудников следственного комитета?

  • В мире животных

    В мире животных
    32 минуты назад

    У них просто были коллективные сексуальные игры с элементами садо-мазо.

    Вызвали внезапно, не успели переодеться.

    Я понимаю, когда сотрудники Главного военного следственного управления СК так одеваются, но тут другое. Поэтому и предполагаю проходившие игры

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