В Хабаровске мальчик умер в медкабинете школы

В Хабаровске ученик потерял сознание в школе перед уроками. Его отвели в медицинский кабинет и вызвали скорую, но приехавшие медики не смогли спасти ребенка.

«Утром 14 ноября 2019 года в медицинском кабинете школы № 58 города Хабаровска скончался 11-летний ученик», – сообщает пресс-служба краевого СУ СКР .

По предварительной информации следователей, мальчик, как обычно, пришел утром в школу на занятия, но почувствовал себя плохо. Сотрудники учебного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался.

После случившегося правоохранители завели уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Сейчас в школе работают следователи, которые допрашивают всех свидетелей и изымают документацию учреждения. Также проверку начала прокуратура Хабаровского края, чтобы узнать, соблюдались ли условия пребывания детей в образовательном учреждении и была ли оказана медицинская помощь своевременно.

Все причины и обстоятельства смерти ученика пока выясняются, расследование уголовного дела продолжается, сообщает «360».