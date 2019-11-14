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14ноября
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В Хабаровске мальчик умер в медкабинете школы

В Хабаровске мальчик умер в медкабинете школы
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay

В Хабаровске ученик потерял сознание в школе перед уроками. Его отвели в медицинский кабинет и вызвали скорую, но приехавшие медики не смогли спасти ребенка.

«Утром 14 ноября 2019 года в медицинском кабинете школы № 58 города Хабаровска скончался 11-летний ученик», – сообщает пресс-служба краевого СУ СКР .

По предварительной информации следователей, мальчик, как обычно, пришел утром в школу на занятия, но почувствовал себя плохо. Сотрудники учебного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался.

После случившегося правоохранители завели уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Сейчас в школе работают следователи, которые допрашивают всех свидетелей и изымают документацию учреждения. Также проверку начала прокуратура Хабаровского края, чтобы узнать, соблюдались ли условия пребывания детей в образовательном учреждении и была ли оказана медицинская помощь своевременно.

Все причины и обстоятельства смерти ученика пока выясняются, расследование уголовного дела продолжается, сообщает «360».

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#криминал #происшествия #школа

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