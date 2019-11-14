Мэр Благовещенска и депутаты Амурской области выразили соболезнования в связи с трагедией

«Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. Студент колледжа без видимых причин открыл стрельбу по другим студентам. Один юноша погиб, еще трое тяжело ранены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – сказала мэр города Благовещенска Валентина Калита.

«Сегодня утром Благовещенск содрогнулся от страшной новости: в самом центре города студент устроил стрельбу. Уже известно, что в результате ЧП два человека погибли и трое ранены.

Законодательное Собрание выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Обращаясь же к жителям Благовещенска, хочется попросить об одном: не стоит собирать и распространять слухи и сплетни о трагедии. Установить причину и мотив случившегося, и донести до населения достоверные подробности – задача правоохранительных органов. Мы же, в свою очередь, постараемся разобраться и понять, почему такое в нашем городе в принципе оказалось возможным», – сообщил председатель Законодательного Собрания Амурской области



Вячеслав Логинов

«В связи с ужасной трагедией произошедшей сегодня в Благовещенске, хочу выразить искренние слова соболезнования родственникам погибших и раненых.



Безоговорочно, это беда всего нашего с вами современного общества. Не вмешиваясь в следственный процесс, на своем уровне я буду контролировать его качество, хочется же довести до граждан мысль, что основная проблема не в плохой работе образовательного учреждения и ведомств. (…) Ведь суть проблемы не в отсутствии или наличии охранников и металлодетекторов. Главная причина – это отсутствие воспитания.

Нынешнее подрастающее поколение предоставлено само себе. Пока родители заняты зарабатыванием средств для содержания семьи, их воспитанием занимаются совершенно другие: СМИ, телевизор, компьютерные игры, друзья и так далее. Мы живем в новой реальности. Если твой одноклассник говорит тебе, что хочет устроить "колумбайн" в школе – ты обязан информировать об этом полицию. А полиция – провести расследование должным образом. Сбой на любом из этапов равно трупы. На сегодняшнем заседании в Госдуме, в связи с произошедшей трагедией, доведу до сведения коллег свои предложения для работы в этом направлении», – прокомментировал преступление депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин .