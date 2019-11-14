Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:23 0

В Приамурье суд продлил конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Горизонт»

В Приамурье суд продлил конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Горизонт»
Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Амурской области принял очередное решение, связанное с ООО «Горизонт». По делу о банкротстве этой компании продлен срок конкурсного производства.

Решение о признании «Горизонта» банкротом было принято Арбитражным судом региона 3 сентября 2014 года. В отношении общества открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим была утверждена Лариса Федотова. По ходатайству конкурсного управляющего срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

К судебному заседанию по рассмотрению отчета конкурсного управляющего были представлены отчет о проделанной работе, ходатайство о продлении срока конкурсного производства в отношении должника – в связи с необходимостью реализации имущества должника (назначено проведение торгов), расчетов с кредиторами, рассмотрения вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.

Исследовав отчет конкурсного управляющего, Арбитражный суд удовлетворил ходатайство, продлил срок конкурсного производства на три месяца. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего пройдет 21 января 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Просмотров всего: 80

#суды

распечатать


Происшествия

В Благовещенске осужден организатор подставных ДТП
Происшествия

Амурчанина наказали колонией строгого режима за марихуану
Происшествия 1

Осужден житель Приморья, хранивший дома тушу амурского тигра (фото, видео)
Происшествия

Четырех мужчин осудили за вымогательство в Белогорске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь