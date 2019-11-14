В Приамурье суд продлил конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Горизонт»

Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Амурской области принял очередное решение, связанное с ООО «Горизонт». По делу о банкротстве этой компании продлен срок конкурсного производства.

Решение о признании «Горизонта» банкротом было принято Арбитражным судом региона 3 сентября 2014 года. В отношении общества открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим была утверждена Лариса Федотова. По ходатайству конкурсного управляющего срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

К судебному заседанию по рассмотрению отчета конкурсного управляющего были представлены отчет о проделанной работе, ходатайство о продлении срока конкурсного производства в отношении должника – в связи с необходимостью реализации имущества должника (назначено проведение торгов), расчетов с кредиторами, рассмотрения вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.

Исследовав отчет конкурсного управляющего, Арбитражный суд удовлетворил ходатайство, продлил срок конкурсного производства на три месяца. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего пройдет 21 января 2020 года, сообщается на сайте ведомства.