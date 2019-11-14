В Благовещенске осужден организатор подставных ДТП

Ранее не судимый мужчина признан виновным в организации семи инсценированных ДТП. Как сообщает Благовещенский городской суд, в январе 2017 года горожанин, не желая зарабатывать законным путем, в компании знакомых рассказал, что может помочь организовать подставное ДТП за денежное вознаграждение. Договорившись, мужчины взялись за дело. Первая подставная автоавария принесла 321 800 рублей, следующая – 182 100 рублей. Затем мошенники «заработали» 427 500 рублей, 229 600 рублей, 229 500 рублей. Последнюю выплату от страховой компании в размере 534 333 рубля автоподставщики не получили – преступные действия пресекли сотрудники полиции.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу обвиняемый ходатайствовал о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Ходатайство было удовлетворено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по всем фактам совершенных преступлений суд признает: полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи в ходе предварительного расследования полных, признательных показаний с выходом на места совершения преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений. Также учтено то, что преступление совершено впервые, молодой возраст, явка с повинной. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

Осужденный получил три года лишения свободы в колонии-поселении. Страховым компаниям он должен вернуть 844 200 и 364 000 рублей. Гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 157 230 рублей суд постановил оставить без удовлетворения – ущерб возмещен полностью, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.