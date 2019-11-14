Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:09 0

Амурчанина наказали колонией строгого режима за марихуану

Амурчанина наказали колонией строгого режима за марихуану
Фото: Амур.инфо

Суд вынес приговор 48-летнему жителю Тамбовского района. Он получил срок за приобретение и хранение наркотика.

Установлено, что в октябре 2018 года мужчина незаконно приобрел для личного употребления марихуану общей массой более 13,7 килограмма, что является крупным размером. Наркотик амурчанин сложил в полимерные мешки и отнес домой, где хранил в кладовой. В дальнейшем «дурь» обнаружили и изъяли полицейские.

Ранее житель Тамбовского района привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 135

#криминал #происшествия #суды

распечатать


В России и мире

В Хабаровске мальчик умер в медкабинете школы
Происшествия

Мэр Благовещенска и депутаты Амурской области выразили соболезнования в связи с трагедией

Общество

В Приамурье суд продлил конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Горизонт»
Происшествия

В Благовещенске осужден организатор подставных ДТП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь