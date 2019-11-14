Амурчанина наказали колонией строгого режима за марихуану

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Суд вынес приговор 48-летнему жителю Тамбовского района. Он получил срок за приобретение и хранение наркотика.

Установлено, что в октябре 2018 года мужчина незаконно приобрел для личного употребления марихуану общей массой более 13,7 килограмма, что является крупным размером. Наркотик амурчанин сложил в полимерные мешки и отнес домой, где хранил в кладовой. В дальнейшем «дурь» обнаружили и изъяли полицейские.

Ранее житель Тамбовского района привлекался к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление, отбывал наказание в местах лишения свободы.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил мужчине 3 года и 4 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.