На трассе «Амур» загорелся грузовик с прицепом

Фото: Из архива ГУ МЧС России по Амурской области

14 ноября на 1 729 километре автодороги «Амур» случился пожар. Загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Кабина изнутри и подкапотное пространство автомобиля повреждены огнем по всей площади.

«Сообщение о возгорании поступило в 06:45. Через 15 минут сотрудники пожарного поста села Кундур в составе четырёх человек и одной единицы техники прибыли на место. В течение четырёх минут открытое горение ликвидировали», – сообщает амурское управление МЧС.

Прицеп и груз не повреждены. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются.