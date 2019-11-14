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На трассе «Амур» загорелся грузовик с прицепом

На трассе «Амур» загорелся грузовик с прицепом
Фото: Из архива ГУ МЧС России по Амурской области

14 ноября на 1 729 километре автодороги «Амур» случился пожар. Загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Кабина изнутри и подкапотное пространство автомобиля повреждены огнем по всей площади.

«Сообщение о возгорании поступило в 06:45. Через 15 минут сотрудники пожарного поста села Кундур в составе четырёх человек и одной единицы техники прибыли на место. В течение четырёх минут открытое горение ликвидировали», – сообщает амурское управление МЧС.

Прицеп и груз не повреждены. Пострадавших нет. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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#пожары #транспорт

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