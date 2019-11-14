Записка одинокого ветерана помогла ему обрести друзей

Фото: Heather Jeselskis Swift

В США ветеран Дэйл Флауэрс (Lyndon Dale Flowers) из города Льюистон оставил в парикмахерской записку, содержание которой растрогало пользователей Facebook. Найденную записку опубликовали сотрудники парикмахерской.

В небольшом письме мужчина написал, что готов заплатить за ужин с человеком, который захочет пообедать с ветераном в праздничный день. «Готов ли кто-то сходить на обед с местным ветераном-инвалидом на День ветеранов? Без машины. За мой счет», – написал от руки незнакомец, оставив номер своего мобильного телефона.

Письмо быстро разошлось по социальной сети. Многие стали оставлять слова поддержки ветерану, предполагая, что мужчина решился на такой шаг из-за крайней степени одиночества. Его записка не осталась без ответа. Одна из жительниц штата Мэн Сэнди Уошер (Sandy Washer) ответила на предложение ветерана. Женщина не осталась равнодушной, поскольку ее отец также прослужил в армии 20 лет. Вместе с семьей Уошер проехала 40 минут на автомобиле, чтобы встретиться с Флауэрсом и вместе пообедать. Мужчина пришел в восторг от поступка семьи.

Тем временем ветеран начал получать все больше предложений от незнакомых ему людей – они приглашают его провести с ними время и в другие праздники, такие как День благодарения и Рождество, сообщает «Лента.ру».

В феврале ветеран обратился к своим подписчикам в Facebook, чтобы они помогли найти кепку, которую он носил более 45 лет. Запись стала вирусной, в итоге головной убор удалось найти.