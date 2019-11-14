Диагноз «сахарный диабет» ежедневно ставят пяти жителям Приамурья

Больных сахарным диабетом амурчан с каждым годом становится больше. На сегодня в регистре пациентов с таким диагнозом – более 24, 5 тысячи жителей Амурской области. Из них чуть более тысячи амурчан страдают диабетом 1 типа, и почти 24 тысячи человек – диабетом 2 типа.

С недавних пор амурские врачи стали диагностировать 2 тип болезни у детей. Раньше подобных случаев не было, говорят медики.

При диабете 1 типа человек страдает от абсолютной инсулиновой недостаточности, когда поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин и требуется пожизненное введение этого препарата. При 2 типе диабета врачи и сами пациенты могут повлиять на течение заболевания.

«Если раньше говорили, что диабет излечить невозможно, то сейчас все чаще говорят, что диагноз "диабет" можно снять, – рассказывает главный внештатный эндокринолог Амурской области Наталья Уткина. – Когда пациент худеет, у него нормализуется уровень сахара. Диагноз не снимается, но тогда наши пациенты могут вести обычный образ жизни».

Как правило, диагноз диабет 2 типа ставят людям старше 45 лет, с избыточной массой тела. Уменьшить развитие осложнений у таких пациентов помогает устранение факторов риска – таких как гиподинамия, лишний вес, переедание, в том числе сладкого, повышение уровня холестерина, курение. Диабетикам показана диетотерапия, физическая активность, нормализация массы тела.

«Почему развивается диабет – потому что жировая клетка не дает инсулину правильно работать. Если пациент худеет, у него увеличивается чувствительность собственных клеток к инсулину, и сахара начинают снижаться», – поясняет Наталья Викторовна.

Диабет страшен своими осложнениями, говорят врачи. Болезнь поражает кровеносные сосуды, как крупные, так и мелкие, вследствие чего у человека страдают зрение, функции почек, поражаются сосуды ног, появляются язвы и эрозии на конечностях, возрастает риск инфаркта и инсульта.

Специально для пациентов с таким диагнозом в Амурской областной больнице работает единственный в своем роде кабинет «Диабетическая стопа». Здесь консультирует амурчан врач-подиатр. Кабинет получил свое название по одноименному синдрому. Диабетическая стопа – это собирательное понятие, объединяющее группу поздних осложнений сахарного диабета, при которых развиваются патологические изменения стоп, в запущенных случаях ведущие к ампутации.

Первые признаки болезни – необъяснимое снижение массы тела, сухость во рту, жажда, снижение работоспособности. Но нередко диабет протекает бессимптомно. «Пациентов с так называемым преддиабетом почти столько же, сколько с диагнозом диабет, – говорит Наталья Уткина. – Контролировать сахар в крови необходимо хотя бы раз в год, это займет буквально 5 секунд! И если сахар в крови из пальца выше 5,5 натощак, это повод сходить к врачу-эндокринологу и проконсультироваться».

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Особую настороженность у докторов вызывает тот факт, что диагноз «диабет 2 типа» они ставят теперь и маленьким пациентам. При том что раньше это заболевание среди 20-30-летних пациентов считалось редким.

«Мы сейчас видим наших детей, которые зачастую сидят весь день без движения – в телевизорах, телефонах, планшетах, заедают все это сладким. В результате у нас появился диабет 2 типа у детей, который мы раньше не видели. Детям, склонным к избытку веса, нужно проявлять больше активности, им необходимы подвижные игры, правильное питание, нельзя переедать сладкого», – считает Наталья Викторовна.

В Амурской областной больнице эндокринологические койки входят в состав отделения гастроэнтерологии. 15 коек постоянно заполнены, говорят врачи. Также пациенты с осложнениями сахарного диабета проходят лечение в сосудистом и ожоговом отделениях. Экстренных больных госпитализируют без очереди, при плановой госпитализации, говорят медики, существует очередность. Например, жительнице поселка Юктали Татьяне пришлось ждать своей очереди с конца сентября.

«Этот диагноз мне поставили в 2008 году, причиной стали лишний вес, малоподвижный образ жизни и, наверное, мое отношение к жизни, несоблюдение основ здорового образа жизни, плюс наследственность, – рассказывает пациентка Амурской областной больницы Татьяна. – Больных сахарным диабетом очень много, болезнь серьёзная, страшная. Сегодня ты живешь, а завтра тебя нет. Сейчас мне нужно скорректировать лечение, поэтому нахожусь здесь».

Татьяна рассказывает – с тех пор как узнала о своем диагнозе, начала принимать лекарства, соблюдать диету, а параллельно и заботится о здоровье близких. Из рациона старается исключить легоусваиваемые углеводы – конфеты, печенье, на замену им пришли фрукты и овощи.

На сегодня в регистре больных сахарным диабетом – более 24,5 тысячи амурчан. Ежедневно этот диагноз ставят пятерым жителям Приамурья. Кстати, 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Амурские врачи приходят к мнению – борясь с этим заболеванием, прежде всего люди должны победить собственную лень и малоподвижность. «Если мы после школы, после работы не выйдем играть на свежий воздух, например, в футбол, а будем играть в тот же футбол в компьютере, телефоне – мы не изменим ситуацию с заболеваемостью», – заключает главный внештатный эндокринолог Приамурья. Врачи неустанно советуют амурчанам вести здоровый образ жизни и регулярно измерять уровень глюкозы в крови.