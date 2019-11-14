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14ноября
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сегодня, 14:27 5

В связи с ЧП в благовещенском колледже Амур.инфо приостановило выпуск развлекательных материалов

ИА «Амур.инфо» 14 ноября приостанавливает выпуск развлекательных и рекламных материалов на портале, а также во всех аккаунтах информагентства в социальных сетях. Такое решение принято в связи с трагедией в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

«Мы уверены, что наши читатели и партнеры с пониманием отнесутся к этому решению и присоединятся к нашим искренним соболезнованиям пострадавшим, их родным и близким», – сказали в руководстве информагентства.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ устроил стрельбу в учебном заведении. Один человек ­ – погиб, трое получили ранения. Стрелявший покончил с собой.

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#СМИ #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    Развлекательное на амуринфо, это что то типа: там того застрелили, того ножом пырнули, ту с лестницы толкнули, сова в бочке утопилась, у коровы нашли бешенство, или произошло ЖЕСТКОЕ дтп?

  • ay

    ay
    56 минут назад

    Про Амур.Лайф ведут речь, наверное.

  • DrDimon

    DrDimon
    53 минуты назад

    Ох и люблю я эту скорбь показушную.

  • 123654

    123654
    5 минут назад

    Читаю новость, а вокруг так и пестрит реклама))))

  • позитивный

    позитивный
    1 минута назад

    Вон в вверху сайта как была так и есть!!!

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