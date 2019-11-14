В связи с ЧП в благовещенском колледже Амур.инфо приостановило выпуск развлекательных материалов

ИА «Амур.инфо» 14 ноября приостанавливает выпуск развлекательных и рекламных материалов на портале, а также во всех аккаунтах информагентства в социальных сетях. Такое решение принято в связи с трагедией в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

«Мы уверены, что наши читатели и партнеры с пониманием отнесутся к этому решению и присоединятся к нашим искренним соболезнованиям пострадавшим, их родным и близким», – сказали в руководстве информагентства.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ устроил стрельбу в учебном заведении. Один человек ­ – погиб, трое получили ранения. Стрелявший покончил с собой.