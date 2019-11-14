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14ноября
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Курсанты ДВОКУ покорили вершину в Приэльбрусье

Курсанты ДВОКУ покорили вершину в Приэльбрусье
Фото: Пресс-служба ВВО

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в ходе горной практики в Приэльбрусье покорили вершину Малый Донгузорун. Ее высота 3 761 метр над уровнем моря.

Практика проходила в течение месяца. Первые недели курсанты второго курса факультета применения горных подразделений осваивали технику преодоления горных перевалов, изучали маршруты и проходили акклиматизацию. В завершение практики под руководством опытных инструкторов училища, курсанты в течение нескольких дней совершили восхождение на вершину.

По результатам все 24 курсанта выполнили первый уровень горной подготовки. Будущие офицеры показали высокий уровень альпинистской выучки при восхождении по сложным маршрутам гор Кавказа, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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