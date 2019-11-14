Осужден житель Приморья, хранивший дома тушу амурского тигра (фото, видео)

Жителя Приморского края осудили за хранение останков амурского тигра и оборот наркотиков. Его приговорили к реальному сроку лишения свободы.

В 2017 году полицейские установили, что 42-летний житель поселка Амгу Тернейского района в морозильной камере по месту своего жительства незаконно хранил тушу тигра. По заключению экспертов, обнаруженные останки принадлежат самке амурского тигра, занесенного в Красную книгу РФ, возрастом 5-8 месяцев. Охота на него запрещена.

Кроме того, на территории частного домовладения мужчина выращивал 870 кустов маньчжурской конопли и мака снотворного, а также хранил крупную партию высушенных запрещенных к культивированию и хранению наркосодержащих растений.

Преступление было выявлено сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении гражданина возбудили уголовные дела. В ходе следствия была доказана причастность жителя Приморья к совершению преступлений. Причиненный государству экологический ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Фото и видео: 25.мвд.рф