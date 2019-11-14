Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 2

В Приамурье стало меньше преступлений экономической направленности

В Приамурье стало меньше преступлений экономической направленности
Фото: pixabay.com

В прокуратуре Амурской области подвели итоги по количеству зарегистрированных преступлений экономической направленности за 10 месяцев текущего года. За 10 месяцев 2019 года выявлено 82 нарушения.

В регионе, как и по всему Дальнему Востоку, наметилась тенденция сокращения таких преступлений.

В целом в Приамурье их количество сократилось на 7,7 %. Реже стали совершаться преступления экономической направленности в Благовещенске, Райчихинске, Свободном и Свободненском районе, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Ромненском и Тамбовском районах, ЗАТО Циолковском.

Более чем на 20 % увеличилось количество оконченных расследованием экономических преступлений, из них по 146 уголовные дела направлены в суд. Их раскрываемость возросла на 1, 7% и составила почти 68 %.

85 % экономических преступников – это служащие, наемные рабочие, индивидуальные предприниматели. При этом каждый второй являлся руководителем (заместителем руководителя) организации, каждый четвертый – лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Треть преступлений (58) совершено женщинами.

Общий материальный ущерб, причиненный преступлениями экономической направленности, составил более 638 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Чаще всего совершались различные хищения имущества и денежных средств граждан, организаций, государства (около 4 %). Каждое пятое преступление связано с хищением чужого имущества путем мошенничества, в том числе более половины совершены лицами с использованием своего служебного положения.

Каждое седьмое экономическое преступление это присвоение или растрата вверенного имущества, каждое десятое – связано с незаконным использованием для маркировки алкогольной продукции поддельных акцизных марок.

В текущем году количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением и хранением немаркированной алкогольной и табачной продукции для последующей реализации увеличилось в пять раз. Стало больше преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица, невозвращением денежных средств, переведенных на заграничные счета по внешнеторговым контрактам, в связи с поставкой или неполучением товаров.

Просмотров всего: 462

#закон #происшествия #финансы

распечатать


В России и мире

В Хабаровске мальчик умер в медкабинете школы
Происшествия

Мэр Благовещенска и депутаты Амурской области выразили соболезнования в связи с трагедией

Происшествия

Амурчанина наказали колонией строгого режима за марихуану
Происшествия 1

Осужден житель Приморья, хранивший дома тушу амурского тигра (фото, видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    46 минут назад

    нищает область вот уже и воровать нечего((((

  • lev4ik

    lev4ik
    10 минут назад

    Есть ещё чего,и воровать не прекратили. Конспирируются ,видимо,получше да откатывают побольше.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь