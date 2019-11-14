В Приамурье стало меньше преступлений экономической направленности

В прокуратуре Амурской области подвели итоги по количеству зарегистрированных преступлений экономической направленности за 10 месяцев текущего года. За 10 месяцев 2019 года выявлено 82 нарушения.

В регионе, как и по всему Дальнему Востоку, наметилась тенденция сокращения таких преступлений.

В целом в Приамурье их количество сократилось на 7,7 %. Реже стали совершаться преступления экономической направленности в Благовещенске, Райчихинске, Свободном и Свободненском районе, Архаринском, Бурейском, Завитинском, Зейском, Ивановском, Константиновском, Магдагачинском, Ромненском и Тамбовском районах, ЗАТО Циолковском.

Более чем на 20 % увеличилось количество оконченных расследованием экономических преступлений, из них по 146 уголовные дела направлены в суд. Их раскрываемость возросла на 1, 7% и составила почти 68 %.

85 % экономических преступников – это служащие, наемные рабочие, индивидуальные предприниматели. При этом каждый второй являлся руководителем (заместителем руководителя) организации, каждый четвертый – лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Треть преступлений (58) совершено женщинами.

Общий материальный ущерб, причиненный преступлениями экономической направленности, составил более 638 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Чаще всего совершались различные хищения имущества и денежных средств граждан, организаций, государства (около 4 %). Каждое пятое преступление связано с хищением чужого имущества путем мошенничества, в том числе более половины совершены лицами с использованием своего служебного положения.

Каждое седьмое экономическое преступление это присвоение или растрата вверенного имущества, каждое десятое – связано с незаконным использованием для маркировки алкогольной продукции поддельных акцизных марок.

В текущем году количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением и хранением немаркированной алкогольной и табачной продукции для последующей реализации увеличилось в пять раз. Стало больше преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица, невозвращением денежных средств, переведенных на заграничные счета по внешнеторговым контрактам, в связи с поставкой или неполучением товаров.