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14ноября
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сегодня, 14:14 0

Один из пострадавших в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии

Обновлено: 15:40

Министерство здравоохранения Амурской области сообщило о состоянии пострадавших в результате стрельбы в колледже. По данным на 13:50, младший из трех пострадавших, 17-летний парень, находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня в 11 часов были доставлены два ребенка 17-ти лет после происшествия с диагнозами огнестрельное ранение. У одного ребенка – шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение таза в ягодичной области», – рассказал руководитель центра политравмы АОДКБ Владимир Дудкин.

Двух 17-летних раненых доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Один парень прооперирован, в настоящее время он в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Состояние второго пострадавшего врачи характеризуют как средней тяжести. Сейчас он находится в операционной, затем его переведут в отделение политравмы.

«Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. 20-летнему пострадавшему в данный момент также проводят хирургическую операцию в Благовещенской городской клинической больнице», – сообщили в областном минздраве.

По информации на 15:20, закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации БГКБ.

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#дети #здоровье #происшествия #стрельба в колледже

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