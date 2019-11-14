Один из пострадавших в колледже Благовещенска находится в тяжелом состоянии

«Сегодня в 11 часов были доставлены два ребенка 17-ти лет после происшествия с диагнозами огнестрельное ранение. У одного ребенка – шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение таза в ягодичной области», – рассказал руководитель центра политравмы АОДКБ Владимир Дудкин.

Двух 17-летних раненых доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Один парень прооперирован, в настоящее время он в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Состояние второго пострадавшего врачи характеризуют как средней тяжести. Сейчас он находится в операционной, затем его переведут в отделение политравмы.

«Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. 20-летнему пострадавшему в данный момент также проводят хирургическую операцию в Благовещенской городской клинической больнице», – сообщили в областном минздраве.

По информации на 15:20, закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации БГКБ.