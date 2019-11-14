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14ноября
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сегодня, 14:08 0

В Благовещенске установили пять новых остановок

В Благовещенске установили пять новых остановок

Пять новых остановочных пунктов появились в Благовещенске – в микрорайоне и недалеко от железнодорожного вокзала. Все павильоны изготовлены из прозрачного поликарбоната и оборудованы лавочками.

Об этом сообщает администрация Благовещенска. Автобусные павильоны установили на перекрёстках улиц 50 лет Октября —Тенистая, Кантемирова — Воронкова, в районе школы № 16 и домов по адресам: Дьяченко, 13, Дьяченко, 6 и Кантемирова, 14.

Ранее две автобусные остановки появились на улице Муравьева-Амурского, сообщало Амур.инфо.

Фото: администрация Благовещенска

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#транспорт

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