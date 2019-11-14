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14ноября
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сегодня, 13:41 0

Благовещенец украл из купе поезда телефон, деньги и монету

Благовещенец украл из купе поезда телефон, деньги и монету
Фото: Амур.инфо

Сотрудники уголовного розыска Белогорского ЛО МВД России на транспорте установили подозреваемого в краже телефона, денег и сувенирной монеты. Им оказался житель Благовещенска. Происшествие случилось в пассажирском поезде сообщением Хабаровск – Благовещенск.

Общая сумма ущерба составила 12,5 тысячи рублей. Задержанный дал признательные показания, пояснив, что украл вещи и деньги, когда проходил мимо открытого купе, в котором никого не было. Похищенное имущество транспортными полицейскими изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «в, г» частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба, из одежды потерпевшего». Ему грозит лишение свободы до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В рамках уголовного дела проводится расследование, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

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#происшествия #транспорт

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