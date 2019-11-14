Озвучены даты российско-китайского хоккея и первых зимних автогонок на Амуре

Китайская сторона обнародовала даты проведения международных мероприятий на реке Амур в 2020 году. Об этом сообщило управление по физической культуре провинции Хэйлунцзян.

Проведение российско-китайских зимних мероприятий на приграничной реке обсудили 13 ноября в Хэйхэ при участии российской и китайской делегаций под руководством министра спорта Амурской области Дмитрия Кутеки и начальника управления по физической культуре провинции Хэйлунцзян Чэнь Чжэ.

Согласно договоренности китайской и российской сторон, следующий Кубок содружества по хоккею пройдет с 15 по 18 января 2020 года. Первый этап пройдет с 15 по 17 января в городе Бэйань, в 260 километрах к югу от Хэйхэ, а финальный этап – на льду Амура 18 января, пишет biang.ru со ссылкой на управление по физической культуре провинции Хэйлунцзян.

Что касается российско-китайских зимних автомобильных игр, то они состоятся 22 и 23 февраля 2020 года на китайской стороне от фарватера Амура, на площадке, которая расположится к западу от гостиницы «Международная» в городе Хэйхэ.

Как ожидается, в автомобильных играх примет участие более 60 автомобилей двух стран, а в хоккейном кубке будут участвовать спортсмены трех возрастных групп.