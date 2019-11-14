В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в колледже

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По предварительным данным, сегодня около 11 часов в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся совершил убийство одногруппника и ранил троих из зарегистрированного на него ружья. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет – пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания открывший стрельбу парень застрелился, сообщает следственное управление.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов случившегося.

Фото: amur.sledcom.ru