В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в колледже
В следственном управлении СКР по Амурской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Трагический случай произошел в Благовещенске 14 ноября. Есть погибшие, в том числе сам стрелявший, и раненые.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По предварительным данным, сегодня около 11 часов в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся совершил убийство одногруппника и ранил троих из зарегистрированного на него ружья. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет – пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания открывший стрельбу парень застрелился, сообщает следственное управление.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов случившегося.
Фото: amur.sledcom.ru
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