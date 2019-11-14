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14ноября
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сегодня, 13:25 2

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в колледже

В Приамурье возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в колледже

В следственном управлении СКР по Амурской области возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Трагический случай произошел в Благовещенске 14 ноября. Есть погибшие, в том числе сам стрелявший, и раненые.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По предварительным данным, сегодня около 11 часов в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний учащийся совершил убийство одногруппника и ранил троих из зарегистрированного на него ружья. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей – 17, 19 и 20 лет – пострадали и доставлены в больницу. В ходе задержания открывший стрельбу парень застрелился, сообщает следственное управление.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов случившегося.

Фото: amur.sledcom.ru

Просмотров всего: 3375

#происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • butterfly effect

    butterfly effect
    37 минут назад

    Сейчас опять начнётся, где охрана, кто пустил с ружьём в здание... На одни и те же грабли. Кажется после керченской истории со стрелком проверяли все учебные заведения на безопасность. Опять болтовня.

  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    ну здесь на разборки похоже более всего

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