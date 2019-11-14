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14ноября
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сегодня, 19:41 4

Стало известно, кто погиб в результате стрельбы в Благовещенске

Стало известно, кто погиб в результате стрельбы в Благовещенске
Фото: https://tlgrm.ru/channels/@breakingmash

Стало известно имя погибшего в результате ЧП в колледже студента. Это Алексей Голубничий. Информацию Амур.инфо подтвердил заслуживающий доверия источник. В четверг, 14 ноября, Алексея убил Даниил Засорин – студент четвертого курса этого колледжа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 14 ноября, около 10:30 к автоинспекторам, находившимся на маршруте патрулирования, подбежал молодой человек и сообщил о стрельбе в колледже.

Полицейские незамедлительно отправились в колледж. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он выстрелил в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Человека с оружием заблокировали в одной из аудиторий. Полицейские вывели студентов и преподавателей из колледжа.

В результате ЧП были ранены трое студентов, погибли двое – стрелявший Даниил Засорин и его жертва, 19-летний Алексей Голубничий. По данным телеграмм-канала Mash, Алексей на днях планировал сделать предложение своей девушке.

Даниил Засорин поступил в колледж в 2016 году, он был студентом четвертого курса. «Получал специальность компьютерщика. Был спокойным, ничем не отличался», – так охарактеризовали его одногруппники.

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#криминал #происшествия #ссузы

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Комментарии
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  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    2 часа назад

    Какое предложение в 19 лет? АИ вы о чем? Ну если конечно девушка не беременна и не совершеннолетня.Хотя сейчас такая молодежь что даже это не заставит парня жениться.

  • В мире животных

    В мире животных
    2 часа назад

    Алексей Голубничий-оказывается весьма известен в узких кругах.

    Мне странно, что его одноклассники и одногруппники не отписались.

  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад

    В мире животных

    Алексей Голубничий-оказывается весьма известен в узких кругах.

    Мне странно, что его одноклассники и одногруппники не отписались.



    Тоже с солнышкомвгруди?

  • retrogr

    retrogr
    15 минут назад

    живой.опровергли.

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