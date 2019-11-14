Стало известно, кто погиб в результате стрельбы в Благовещенске

Стало известно имя погибшего в результате ЧП в колледже студента. Это Алексей Голубничий. Информацию Амур.инфо подтвердил заслуживающий доверия источник. В четверг, 14 ноября, Алексея убил Даниил Засорин – студент четвертого курса этого колледжа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в четверг, 14 ноября, около 10:30 к автоинспекторам, находившимся на маршруте патрулирования, подбежал молодой человек и сообщил о стрельбе в колледже.

Полицейские незамедлительно отправились в колледж. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он выстрелил в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Человека с оружием заблокировали в одной из аудиторий. Полицейские вывели студентов и преподавателей из колледжа.

В результате ЧП были ранены трое студентов, погибли двое – стрелявший Даниил Засорин и его жертва, 19-летний Алексей Голубничий. По данным телеграмм-канала Mash, Алексей на днях планировал сделать предложение своей девушке.

Даниил Засорин поступил в колледж в 2016 году, он был студентом четвертого курса. «Получал специальность компьютерщика. Был спокойным, ничем не отличался», – так охарактеризовали его одногруппники.