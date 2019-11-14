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14ноября
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сегодня, 13:18 0

У троих пострадавших в благовещенском колледже – множественные огнестрельные ранения

У троих пострадавших в благовещенском колледже – множественные огнестрельные ранения
Фото: pixabay.com

В ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ, по официальной информации министерства здравоохранения региона, трое пострадавших. Одному из них 20 лет, двоим – по 17.

«У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в АОДКБ: один в тяжелом состоянии, у второго – состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное. Медики обоих учреждений оказывают всю необходимую помощь», – сообщили в региональном минздраве.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент колледжа открыл стрельбу в учебном заведении. Один студент погиб, трое получили ранения. Стрелявший покончил с собой.

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#криминал #образование #происшествия #стрельба в колледже

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