В Приамурье поступили федеральные деньги на жилье для подтопленцев

Фото: Правительство Амурской области

Жители Амурской области, попавшие в список пострадавших, начинают подыскивать новое жилье. Областная межведомственная комиссия провела два заседания и приняла решение по 143 заявлениям (было подтверждено право граждан на получение средств либо вынесено комиссионное решение об отказе). 70 первых уведомлений уже переданы для вручения семьям.

Сегодня в Мазановском районе вручено первое уведомление на приобретение жилья. Его получила многодетная мать из села Угловое.

«Все детки у Ольги Михайловны – маленькие, старшая дочь пойдет в школу в следующем году. Дом у семьи пострадал полностью, вода стояла выше человеческого роста. Семья уже нашла хороший добротный дом, готовится к его приобретению. После открытия специального счета в банке можно будет оформлять договор купли-продажи. Бланк договора подготовлен. Эта семья у нас на особом контроле с самого первого дня ЧС. Все полагающиеся выплаты ей перечислены, до выплат была оказана помощь в приобретении продуктов на первое время. Семья поселилась в муниципальной квартире по договору соцнайма, был заключен социальный контракт – десять тысяч рублей пошли на приобретение стиральной машины, посуды, других вещей первой необходимости. Что касается выдачи уведомлений другим пострадавшим, то мы по-прежнему готовы работать на выходных. Сельсоветы организуют доставку граждан до районного центра, до Новокиевского Увала. Банк тоже готов к предстоящей работе», – рассказывает начальник управления социальной защиты населения Мазановского района Анна Хлистун.

Всего в ноябре-декабре планируется рассмотреть комиссионно порядка 600 личных дел пострадавших. Уведомления эти граждане получат до конца года. В их числе и те, кому деньги выделяются на капитальный ремонт жилья (это более 470 из общего числа личных дел).

Амурской области на 2019 год правительство РФ выделило 512 миллионов рублей. Деньги на руки никому не выдают, получателям необходимо открыть специальный счет в кредитных организациях.

«Денежные средства со специального счета будут перечислены продавцу приобретенного жилого помещения в случае получения выплаты на приобретение жилого помещения. В случае осуществления капитального ремонта жилья 50 % средств на капитальный ремонт перечисляются собственнику пострадавшего жилого помещения сразу. Оставшиеся 50 % средств выплаты перечисляются на специальный счет. Использовать денежные средства будет возможно только после завершения капитального ремонта и предъявления подтверждающих документов», – прокомментировала начальник отдела министерства соцзащиты области Анна Гайдаш.

Кроме того, амурчанам, оставшимся без жилья в результате паводка, придется оформить отчуждение затопленных участков земли и домов в муниципалитетах, чтобы ситуация с затоплением больше не повторилась. Это обязательное условие при получении выплаты. Помощь гражданам осуществляется на заявительной основе. Для ее получения нужно самостоятельно обратиться в территориальное управление СЗН по месту жительства, предоставить в орган соцзащиты полый пакет документов. Всего в Приамурье непригодными признаны 278 жилых помещений, ещё около 600 требуют капитального ремонта, сообщает пресс-служба амурского правительства.