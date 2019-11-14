В Благовещенске полиция выясняет обстоятельства стрельбы в колледже

В четверг, 14 ноября, в Благовещенске студент амурского колледжа строительства и ЖКХ открыл стрельбу в аудитории. Управление МВД РФ по Амурской области прокомментировало происшествие.

«К наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко – Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в расположенном рядом колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий. В это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа», – говорится в сообщении УМВД.

На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе того, кто стрелял. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.