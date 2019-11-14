Москвичам предлагают выиграть поездку на двоих на Дальний Восток по системе «все включено»

В метро Москвы пассажиры могут пройти «Большой дальневосточный квест» и получить ценные призы и подарки. Для этого нужно сесть в специальный брендированный поезд – «Дальневосточный экспресс», – который ходит по Кольцевой линии с 8 ноября.

Особенностью этого «Дальневосточного экспресса» стала непрерывная призовая викторина. В каждом вагоне есть QR-код, сканируя который, пассажир попадает на сайт квеста. Зарегистрировавшись на сайте в период с 8 ноября по 14 декабря 2019 года, пассажир участвует в первом этапе конкурса. Он состоит из «заочной» и «очной» частей.

«Заочную» часть первого этапа квеста можно выполнить, не выходя из вагона – баллы начисляются за прохождение онлайн-игры-викторины, репост в соцсетях и приглашение друзей. Всех зарегистрированных участников ждут на «очной» части первого этапа квеста, на которой обещают главный приз

«Очная» часть первого этапа квеста пройдет с 12 по 14 декабря в Экспоцентре – во время проведения фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». На площадке нужно разгадать еще несколько ребусов. Среди победителей будут разыграны 10 путевок на двоих на посещение одного из регионов Дальнего Востока по системе «все включено». Путевки включают посещение наиболее интересных туристических мест в сопровождении профессиональных гидов, сообщает правительство Амурской области.

После завершения «Дней Дальнего Востока в Москве» квест не утратит силы. Начнется его второй этап с той же онлайн-викториной. Большой дальневосточный квест будет проходить вплоть до 30 апреля – дня, когда «Дальневосточный экспресс» последний раз проедет по Кольцевой линии. Среди пассажиров, успешно прошедших второй этап, будут разыгрываться памятные призы. Победители первого этапа не смогут принять участие во втором – их аккаунты заблокируют.

Всю информацию о заданиях Большого дальневосточного квеста и правила участия можно найти на сайте: https://quest.ddv.moscow/

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Новом Арбате 2-8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.