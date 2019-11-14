Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:04 4

Москвичам предлагают выиграть поездку на двоих на Дальний Восток по системе «все включено»

Москвичам предлагают выиграть поездку на двоих на Дальний Восток по системе «все включено»
Фото: amurobl.ru

В метро Москвы пассажиры могут пройти «Большой дальневосточный квест» и получить ценные призы и подарки. Для этого нужно сесть в специальный брендированный поезд – «Дальневосточный экспресс», – который ходит по Кольцевой линии с 8 ноября.

Особенностью этого «Дальневосточного экспресса» стала непрерывная призовая викторина. В каждом вагоне есть QR-код, сканируя который, пассажир попадает на сайт квеста. Зарегистрировавшись на сайте в период с 8 ноября по 14 декабря 2019 года, пассажир участвует в первом этапе конкурса. Он состоит из «заочной» и «очной» частей.

«Заочную» часть первого этапа квеста можно выполнить, не выходя из вагона – баллы начисляются за прохождение онлайн-игры-викторины, репост в соцсетях и приглашение друзей. Всех зарегистрированных участников ждут на «очной» части первого этапа квеста, на которой обещают главный приз

«Очная» часть первого этапа квеста пройдет с 12 по 14 декабря в Экспоцентре – во время проведения фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». На площадке нужно разгадать еще несколько ребусов. Среди победителей будут разыграны 10 путевок на двоих на посещение одного из регионов Дальнего Востока по системе «все включено». Путевки включают посещение наиболее интересных туристических мест в сопровождении профессиональных гидов, сообщает правительство Амурской области.

После завершения «Дней Дальнего Востока в Москве» квест не утратит силы. Начнется его второй этап с той же онлайн-викториной. Большой дальневосточный квест будет проходить вплоть до 30 апреля – дня, когда «Дальневосточный экспресс» последний раз проедет по Кольцевой линии. Среди пассажиров, успешно прошедших второй этап, будут разыгрываться памятные призы. Победители первого этапа не смогут принять участие во втором – их аккаунты заблокируют.

Всю информацию о заданиях Большого дальневосточного квеста и правила участия можно найти на сайте: https://quest.ddv.moscow/

В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Новом Арбате 2-8 декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.

Просмотров всего: 1102

#Дальний Восток #транспорт #туризм

распечатать


Происшествия

На трассе «Амур» загорелся грузовик с прицепом
Происшествия 1

Осужден житель Приморья, хранивший дома тушу амурского тигра (фото, видео)
Общество

В Благовещенске установили пять новых остановок
Общество

Благовещенец украл из купе поезда телефон, деньги и монету
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Раньше не нужно было выигрывать, чтоб попасть на ДВ по программе все включено, квест был лет на 10.

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    Какая нелепость этот поезд и квест. Давайте у нас проведём викторину с главным призом поездкой в Москву на двоих по системе всё включено. В этом хоть есть какой-то смысл

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Gorojanka

    Раньше не нужно было выигрывать, чтоб попасть на ДВ по программе все включено, квест был лет на 10.



    +10500)))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Таяна

    Какая нелепость этот поезд и квест. Давайте у нас проведём викторину с главным призом поездкой в Москву на двоих по системе всё включено. В этом хоть есть какой-то смысл



    ++++++)))

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь