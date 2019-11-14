Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь
Амурский губернатор Василий Орлов выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в результате ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Он сообщил, что семьям будет оказана помощь.
«В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия – стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб.
Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», – сообщил Василий Орлов.
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