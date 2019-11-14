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14ноября
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сегодня, 13:01 6

Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь

Василий Орлов о ЧП в благовещенском колледже: семьям пострадавших будет оказана помощь
Фото: администрация г. Благовещенска

Амурский губернатор Василий Орлов выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в результате ЧП в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Он сообщил, что семьям будет оказана помощь.

«В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия – стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб.

Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении», – сообщил Василий Орлов.

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#губернатор #криминал #происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Лина24

    Лина24
    2 часа назад

    Сначала разберитесь - пострадавшие или инициаторы конфликта?

  • Dimas

    Dimas
    2 часа назад

    Василий Орлов , вы возьмите под свой контроль сначала- отписки полиции на заявления от родителей учащихся, которые без каких либо движений оставляют они. Вот тогда и проблем таких в дальнейшем можем избежать

  • ay

    ay
    1 час назад

    Лина24

    Сначала разберитесь - пострадавшие или инициаторы конфликта?



    действительно. может они долго выпрашивали, а теперь пострадавшие.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    и мэру в 26 школе помогите, а то Козлов узнает....

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Выпрашивали или нет разбирутся. Но самосуд устраивать это слишком, возомнил терминатором себя. Вокруг бабушки, дедушки, дети и т.д другими способами проблемы решаются или каждого обидчика растреливать что ли?

  • ay

    ay
    1 час назад

    028rus

    Выпрашивали или нет разбирутся. Но самосуд устраивать это слишком, возомнил терминатором себя. Вокруг бабушки, дедушки, дети и т.д другими способами проблемы решаются или каждого обидчика растреливать что ли?



    Аффект. Если над ним/его девчонкой издевались/надругались - пусть ловят ответку. Даже актёр Федороцов пообещал "дедам" перегрызть глотку, хотя бы одному, если начнут прессовать. Даже старичок-актёр Глузский возжелал разбить бошку табуретом любому "деду", окажись он на месте "духов" из в/ч 3419. НЕЛЬЗЯ попирать человеческое достоинство. А "гопота" из бедноты, "мажорики" из богачей, "спортики" из любых сословий любят это делать. Утверждая свою превосходству никчёмность.

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