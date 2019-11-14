Уборщицу в аэропорте Благовещенска подозревают в краже хоккейных клюшек

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В дежурную часть Благовещенского линейного отдела поступило заявление от амурчанина, у которого пропали хоккейные клюшки. Их отсутствие он обнаружил, когда получал багаж из Москвы.

Мужчина обратился в авиакомпанию, которая занялась розыском пропажи. Через месяц, так и не дождавшись результатов, гражданин обратился в транспортную полицию. Сотрудникам Благовещенского линейного отдела удалось установить личность злоумышленника. Им оказалась уборщица.

Она пояснила, что, убирая в помещении выдачи багажа, обнаружила две хоккейные клюшки и решила унести их в подсобное помещение. А спустя три недели передала их своему сыну, который хотел их продать, но не успел.

В настоящий момент похищенное изъято и приобщено в качестве вещественного доказательства. Стоимость клюшек оценивается в 34 тысячи рублей.

Следователями Благовещенского линейного отдела решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фигурантки по признакам состава преступления, предусмотренного пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает амурское УМВД.