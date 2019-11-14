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14ноября
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сегодня, 12:53 8

Уборщицу в аэропорте Благовещенска подозревают в краже хоккейных клюшек

Уборщицу в аэропорте Благовещенска подозревают в краже хоккейных клюшек
Фото: Амур.инфо

В дежурную часть Благовещенского линейного отдела поступило заявление от амурчанина, у которого пропали хоккейные клюшки. Их отсутствие он обнаружил, когда получал багаж из Москвы.

Мужчина обратился в авиакомпанию, которая занялась розыском пропажи. Через месяц, так и не дождавшись результатов, гражданин обратился в транспортную полицию. Сотрудникам Благовещенского линейного отдела удалось установить личность злоумышленника. Им оказалась уборщица.

Она пояснила, что, убирая в помещении выдачи багажа, обнаружила две хоккейные клюшки и решила унести их в подсобное помещение. А спустя три недели передала их своему сыну, который хотел их продать, но не успел.

В настоящий момент похищенное изъято и приобщено в качестве вещественного доказательства. Стоимость клюшек оценивается в 34 тысячи рублей.

Следователями Благовещенского линейного отдела решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении фигурантки по признакам состава преступления, предусмотренного пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает амурское УМВД.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • nerv

    nerv
    1 час назад

    Уборкой в Благовещенском аэропорту занимается клининговая компания ООО "Специалист" из Хабаровска

  • ay

    ay
    1 час назад

    5 лет за пару клюшек? мощно! а васильевой почему-то гораздо большее простили.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать составами и всегда оставаться на плаву. Витька Антибиотик "Бандитский Петербург"

  • Надежда Eliseeva

    Надежда Eliseeva
    1 час назад

    В аэропортах уборку выполняют клининговые компании. "Уборщица аэропорта.." - некорректна информация.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ay

    5 лет за пару клюшек? мощно! а васильевой почему-то гораздо большее простили.



    Васильева была нужной клюшкой, а эта ничейная...



  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Ну, дык, они ей нужнее....видать в аэропорту со швабрами напряг

  • по следу

    по следу
    32 минуты назад

    Связать 2 клюшки - и вот готова швабра. Не для себя ж старалась. Какие 5 лет? Понять и простить!:)

  • nerro

    nerro
    25 минут назад

    Хрен с ними, с клюшками, почему в аэропорте-то? В аэропорту же!

    Потом будет новость о том, как кого-нибудь нашли в лесе.

    Двоечники.

    если неодушевленные существительные второго склонения мужского или среднего рода употребляются с предлогами «в» или «на», обозначая пространственное нахождение кого-либо или чего-либо. Такие формы приобретают окончание -у, например: в аэропорту, в лесу, на берегу.

    https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/kak-pravilno-govorit-v-aeroportu-ili-v-aeroporte.html

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