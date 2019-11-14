После ЧП в благовещенском колледже мэр собирает совещание комиссии по ЧС

После получения информации о стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ мэр города Благовещенска Валентина Калита незамедлительно выехала на место происшествия.

По информации пресс-службы администрации, сообщение о случившемся поступило в 10:11 по местному времени в Центр обработки вызова по номеру 112. Данная информация дежурным была оперативно передана в соответствующие структуры, на место были направлены экипажи полиции и скорой помощи.

Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города.

Как сообщало Амур.инфо, студент колледжа открыл стрельбу в аудитории учебного заведения, в том числе стрелял в полицейских. В результате преступления пострадали трое человек. Парень покончил с собой.