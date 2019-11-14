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14ноября
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сегодня, 12:53 8

После ЧП в благовещенском колледже мэр собирает совещание комиссии по ЧС

После ЧП в благовещенском колледже мэр собирает совещание комиссии по ЧС

После получения информации о стрельбе в Амурском колледже строительства и ЖКХ мэр города Благовещенска Валентина Калита незамедлительно выехала на место происшествия.

По информации пресс-службы администрации, сообщение о случившемся поступило в 10:11 по местному времени в Центр обработки вызова по номеру 112. Данная информация дежурным была оперативно передана в соответствующие структуры, на место были направлены экипажи полиции и скорой помощи.

Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города.

Как сообщало Амур.инфо, студент колледжа открыл стрельбу в аудитории учебного заведения, в том числе стрелял в полицейских. В результате преступления пострадали трое человек. Парень покончил с собой.

Просмотров всего: 2843

#городская власть #криминал #образование #происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    2 часа назад

    не порядок в городе-а столько говорили про охрану детей

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Показушники, ничего реально не сделают. На каждый выход квалифицированного охранника не посадишь, да и толку от них никакого, статисты

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    на совещании все и закончится

  • Я 1

    Я 1
    2 часа назад

    Чтобы не собирать внеочередные, должны проводится регулярные плановые. Что за страна, меры принимаются только после происшествий (взорвался газ - срочно везде провести показательную проверку, а потом забить на это до следующего случая; рухнул мост - срочно проверить состояние всех мостов; и дальше по списку и аналогии... пожары, теракты, эскалаторы и прочие. На перед думать походу не умеем.

  • lineyka

    lineyka
    1 час назад

    В сети гуляет аудиозапись разговора "крутых перцев", которые издевались над этим парнем, почему бы прокуратуре не проверить ее подлинность?

    Очень легко сейчас свалить все на самоубийцу и замять дело. Только причины останутся и вылезут вновь. "Джокер" как раз об этом...

  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    1 час назад

    По словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

    Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от неё нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему.

    Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных Засорина.

  • строгость

    строгость
    1 час назад



    Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города.



    только нужно обмозговать, как это сделать бесплатно и посадить в охрану очередных пенсионеров

  • ay

    ay
    1 час назад

    lineyka

    В сети гуляет аудиозапись разговора "крутых перцев", которые издевались над этим парнем, почему бы прокуратуре не проверить ее подлинность?

    Очень легко сейчас свалить все на самоубийцу и замять дело. Только причины останутся и вылезут вновь. "Джокер" как раз об этом...



    Почему-то уверен, что так и будет .Сейчас все стрелки можно завести на мстителя. Про девушку информация не подтвердится.

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