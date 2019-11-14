Жителя Приморья задержали со шкурой краснокнижного дальневосточного леопарда (видео)

В Приморье расследуется дело в отношении местного жителя, которого подозревают в незаконной добыче и обороте животных ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. На подворье у жителя села Кроуновка Уссурийского городского округа сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли шкуру леопарда.

Происшествие случилось в августе 2019 года. Экспертиза подтвердила, что шкура принадлежит особи дальневосточного леопарда, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Шкуру мужчина планировал в дальнейшем выгодно продать.

Помимо этого, у сельчанина изъяты незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны разного калибра и порох. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ.

Согласно Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), дальневосточный леопард включен в перечень особо ценных диких животных, находящихся под угрозой вымирания.

По результатам анализа узора пятен на шкуре леопарда специалистами ФГБУ «Земля леопарда» установлено, что зверь не фиксировался на территориях, подведомственных природоохранному учреждению и, вероятно, обитал за их границами.