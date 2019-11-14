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сегодня, 12:20 91

В Благовещенске стрелявший в колледже студент покончил с собой

В Благовещенске стрелявший в колледже студент покончил с собой

Амурская полиция опубликовала официальную информацию о ЧП в колледже строительства и ЖКХ. 14 ноября утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко – Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный начал стрельбу в колледже. Полицейские выдвинулись к месту ЧП.

Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в их сторону. Полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех находящихся в помещении людей на улицу.

На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. Также, предварительно, в результате инцидента трое пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские не пострадали. Молодым людям, получившим ранения, оказывают медицинскую помощь. Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По информации Амур.инфо, стрелявший совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на этого гражданина.

Просмотров всего: 22615

#происшествия #стрельба в колледже

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сегодня, 14:27
Комментарии
Показать все (91) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    Еб..ться

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Чьи-то сыновья...ужас....

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    контр-террористс вин

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет

  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    2 часа назад

    а министр образования в Москве

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Жесть

  • Авантыч

    Авантыч
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет



    Как будет определятся серьезность? По лицу? Одежде? Машине?

    Когда возраст, стал показателем чего-либо, кроме чисел в паспорте?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Что за дичь хвататься сразу за оружие, неважно холодное или огнестрельное? Морды набили бы да разошлись.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    2 часа назад

    Жоирзиньоа министр образования в Москве


    Уволить министра образования АО, в школах бардак, режут, терроризируют детей, сейчас вот эта ситуация. И определено нужно пересмотреть работу охраны в учебных заведениях и детсадах.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    С пропиской, работой, семьей, преподавателей, старших коллег, друзей родителей - тех кто знают претендента на оружие несколько лет. Да, это не легко будет, а если нет 3х уверенных в тебе людей, значит не хр.. тебе оружие иметь

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Потому что все эти смертоубийственные стрельбы из зарегестр.ружей

  • Таяна

    Таяна
    2 часа назад

    А как оружие пронес в колледж? Куда охрана смотрела?

  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    2 часа назад

    эти охранники только и могут что детей на ЕГЭ обыскивать

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Таяна

    А как оружие пронес в колледж? Куда охрана смотрела?



    А что может сделать безоружная охрана против оружия?



    Да и наверняка он принёс ружьё в разобранном виде, а собрал уже после прохода охраны.



  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Год прошел с момента стрельбы в керченском колледже, как быстро отлегло то от пятой точки, сразу и проверки учебных заведений и рамки, а в итоге опять пофиг кто и с чем заходит в учебное заведение.

    Хоть раз те, кто ответственен за безопасность ответит? Почему в учебные заведения спокойно можно зайти с ружьём? Как вообще можно не увидеть ружьё у студента?

  • Я 1

    Я 1
    2 часа назад

    Дело не в ружьях, а в людях. Просто некоторые ошибочно считают, что данная природой физическая сила или слабоумие дают тебе право унижать и обижать более взвешенных в своих взглядах и мировоззрение людей. Отсюда и ответная реакция. Но к сожалению подобные инциденты, почему то ничему не учат тех кто продолжает проявлять свою "мощь" (причем как правило группой лиц, а не в одиночку) в отношении спокойных или слабых людей. Думаю они успокаивают себя мыслью: " - да не, этот лох точно не возьмётся за оружие (нож, палку, биту, ружье, отвертку)". Боятся нужно не вспыльчивых, а спокойных.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Gorojanka

    Год прошел с момента стрельбы в керченском колледже, как быстро отлегло то от пятой точки, сразу и проверки учебных заведений и рамки, а в итоге опять пофиг кто и с чем заходит в учебное заведение. Хоть раз те, кто ответственен за безопасность ответит? Почему в учебные заведения спокойно можно зайти с ружьём? Как вообще можно не увидеть ружьё у студента?



    У охранника должен быть рентген, чтобы определить, что несут в сумке.



    А даже бы и заметил?



    Было бы на пару трупов больше.



    Охранник упал бы первым.



    Если неадекват решил войти с оружием, он это сделает.



    Остановить его сможет лишь собственная смерть.



  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Gorojanka

    Как вообще можно не увидеть ружьё у студента?



    Встречный вопрос №1: вы разобранную двустволку видели когда-нибудь?

    Если нет, то вопросов больше не имею.

    Если да, то встречный вопрос №2: в сумку какого примерно размера можно ее впихнуть в разобранном виде?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Почему-то жалко всех((( И убийцу тоже.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет



    Да, чтобы в армию пойти в 18 лет тоже надо троих поручителей. Годная идея.

  • Я 1

    Я 1
    2 часа назад

    Какие рамки и металлодетекторы? Они в аэропортах никого не останавливают, а вы чего то ждете от них в учреждениях. Для начала нужно лечить общество, а потом уже все остальное (а может и не пригодится).

    Может еще жидкость в бутылках запретить проносить, а вдруг там кислота или зажигательная смесь?

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    Потому что все эти смертоубийственные стрельбы из зарегестр.ружей



    Ну зарубил бы топором. Какая разница? Не в ружьях разруха, а в головах.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    google_Чубайс Гайдар

    Да, чтобы в армию пойти в 18 лет тоже надо троих поручителей. Годная идея.



    Легко!



    1. Гарант.



    2. Министр обороны.



    3. Военный комиссар.



  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Давайте везде поставим рамки и охрану: в подъездах, магазинах, поликлиниках, автобусах и автоб.остановках, КFС, кинотеатрах...и оденем бронежилеты и каски...

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    Oldlord

    Таяна

    А как оружие пронес в колледж? Куда охрана смотрела?



    А что может сделать безоружная охрана против оружия?

    Да и наверняка он принёс ружьё в разобранном виде, а собрал уже после прохода охраны.



    А почему охрана безоружная? Потому что государство создало такие условия, что ЧОО невыгодно иметь оружейную комнату и охранников с правом ношения оружия.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    Oldlord

    google_Чубайс Гайдар

    Да, чтобы в армию пойти в 18 лет тоже надо троих поручителей. Годная идея.



    Легко!

    1. Гарант.

    2. Министр обороны.

    3. Военный комиссар.



    Ну вот за покупателей оружия тоже пусть они поручаются. И нормас.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    Oldlord

    У охранника должен быть рентген, чтобы определить, что несут в сумке.


    А даже бы и заметил?

    Было бы на пару трупов больше.

    Охранник упал бы первым.

    Если неадекват решил войти с оружием, он это сделает.

    Остановить его сможет лишь собственная смерть.



    Вы же сами написали, что оружие он мог принести разобранным и собрать в туалете. Видите какое богатство версий. Так что было бы у чоповца оружие, мог бы и остановить. Тем более, пистолет в кобуре, а ружье в сумке.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    DrDimon



    Встречный вопрос №1: вы разобранную двустволку видели когда-нибудь?

    Если нет, то вопросов больше не имею.

    Если да, то встречный вопрос №2: в сумку какого примерно размера можно ее впихнуть в разобранном виде?



    у него был пятизарядный полуавтомат. 80 см в собранном виде. Да его обычно никто и не разбирает.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Как объяснить молодым и несчастным: нет безвыходных ситуаций, не надо стрелять, есть люди которые помогут...Это надо вместо рекламы показывать 100раз в день и соцсетях и пр.пабликах писать

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    Как объяснить молодым и несчастным: нет безвыходных ситуаций, не надо стрелять, есть люди которые помогут...Это надо вместо рекламы показывать 100раз в день и соцсетях и пр.пабликах писать



    Так нагрузка на детей бешенная. ЕГЭ, преподы изверги, постоянная угроза отчисления и армии. Вот и сорвался пацан.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    google_Чубайс Гайдар

    Oldlord

    Таяна

    А как оружие пронес в колледж? Куда охрана смотрела?



    А что может сделать безоружная охрана против оружия?

    Да и наверняка он принёс ружьё в разобранном виде, а собрал уже после прохода охраны.



    А почему охрана безоружная? Потому что государство создало такие условия, что ЧОО невыгодно иметь оружейную комнату и охранников с правом ношения оружия.



    А зачем нам вооружённая охрана?



    У которой тоже может снести крышу, как, например, у московского майора полиции.



  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    2 часа назад

    Был пацан и нет пацана

    Без него на земле весна(с) лесоповал

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    Даже боюсь думать про семьи

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    google_Чубайс Гайдар

    Oldlord

    У охранника должен быть рентген, чтобы определить, что несут в сумке.


    А даже бы и заметил?

    Было бы на пару трупов больше.

    Охранник упал бы первым.

    Если неадекват решил войти с оружием, он это сделает.

    Остановить его сможет лишь собственная смерть.



    Вы же сами написали, что оружие он мог принести разобранным и собрать в туалете. Видите какое богатство версий. Так что было бы у чоповца оружие, мог бы и остановить. Тем более, пистолет в кобуре, а ружье в сумке.



    А как охранник может применить своё оружие против студента с сумкой?



    Даже, если у него есть подозрение, что там может быть оружие.



    А если после применения оружия охранником в сумке окажутся только учебники?



  • Л.В.И.

    Л.В.И.
    2 часа назад

    Здравомыслящая

    Как объяснить молодым и несчастным: нет безвыходных ситуаций, не надо стрелять, есть люди которые помогут...Это надо вместо рекламы показывать 100раз в день и соцсетях и пр.пабликах писать

    +++++++++++++

  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    2 часа назад

    "Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет"

    в омериге после каждого случая стрельбы власти орут что запретят продажу оружия и народ начинает резко втариваться, пока не закрыли. тут будет такой же эффект.

  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    2 часа назад

    "Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет"

    в омериге после каждого случая стрельбы власти орут что запретят продажу оружия и народ начинает резко втариваться, пока не закрыли. тут будет такой же эффект.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    Oldlord



    А зачем нам вооружённая охрана?

    У которой тоже может снести крышу, как, например, у московского майора полиции.



    Поставлю вопрос шире - зачем нам вооруженная полиция! Вот, вы совершенно правильно, вспомнили майора. А представьте, если бы вместо студента с дробовиком, туда бы ворвалась толпа майоров с автоматами? Страшно!

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Oldlord

    google_Чубайс Гайдар

    Oldlord

    У охранника должен быть рентген, чтобы определить, что несут в сумке.


    А даже бы и заметил?

    Было бы на пару трупов больше.

    Охранник упал бы первым.

    Если неадекват решил войти с оружием, он это сделает.

    Остановить его сможет лишь собственная смерть.



    Вы же сами написали, что оружие он мог принести разобранным и собрать в туалете. Видите какое богатство версий. Так что было бы у чоповца оружие, мог бы и остановить. Тем более, пистолет в кобуре, а ружье в сумке.



    А как охранник может применить своё оружие против студента с сумкой?

    Даже, если у него есть подозрение, что там может быть оружие.

    А если после применения оружия охранником в сумке окажутся только учебники?



    Какой нахрен охранник?

    У нас в школе на турникете сидит полуобморочный тощий дяденька в костюме охранника, и аккуратная тётечка при макияже и причёске

    Всё.

    Туда танк вкатить можно, если будет желание.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    Oldlord



    А как охранник может применить своё оружие против студента с сумкой?

    Даже, если у него есть подозрение, что там может быть оружие.

    А если после применения оружия охранником в сумке окажутся только учебники?



    Охранник не может применить оружие против студента с сумкой, т.к. это запрещено законом. Охранник может применить оружие, если студент при досмотре сумки попытается извлечь оттуда оружие и применить его против охранника.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    аццкий гонщек

    "Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет" в омериге после каждого случая стрельбы власти орут что запретят продажу оружия и народ начинает резко втариваться, пока не закрыли. тут будет такой же эффект.



    И есть в этом, глубокая, сермяжная правда. Пойду еще прикуплю патронов, пока не подорожали.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Всё опасно: и нож и топор, но от огнестрельного жертв больше. Можно попробовать от топора увернутся, убежать, защитится, от пуль труднее. Сейчас скажут:обидали парня, ну и сорвался...Мне 50 лет, и в моей молодости обидали и подгнабливали, и покалачивали - не помню массовых стрельб и ножевых в 80-90х годах, как и убийств детей в д/с

  • rbgfhbc

    rbgfhbc
    1 час назад

    А министр образования АО, учится в Москве, как управлять регионом, приедет вумная как.....

  • Жоирзиньо

    Жоирзиньо
    1 час назад

    По словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

    Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от неё нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему.

    Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных Засорина.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Всё опасно: и нож и топор, но от огнестрельного жертв больше. Можно попробовать от топора увернутся, убежать, защитится, от пуль труднее. Сейчас скажут:обидали парня, ну и сорвался...Мне 50 лет, и в моей молодости обидали и подгнабливали, и покалачивали - не помню массовых стрельб и ножевых в 80-90х годах, как и убийств детей в д/с



    https://360tv.ru/news/mir/massovoe-ubijstvo-v-kitae-ugolovnik-napal-na-tolpu-s-nozhom-i-lopatoj/ вот, собственно. Без всякого огнестрела. 50 человек как с куста. Автомобили, лопаты и ножи - надо запрещать.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Всех испортили деньги и свобода- в слишком больших количествах. Одни обнаглевшие, другие озлобившиеся, адекватных всё меньше...

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Охранник ничего не заметил, иначе мог бы нажать тревожную кнопку, даже после того, как он его пропустил.Вызвали полицию уже после начала стрельбы

  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    ЖоирзиньоПо словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

    Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от неё нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему.

    Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных Засорина.


    Это больше похоже на правду...Не надо раньше времени лепить героев из потерпевших...Город маленький...

  • ay

    ay
    1 час назад

    Жоирзиньо

    По словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки. Однокурсники Засорина поведали полицейским, что над девушкой стрелка надругались в одном из помещений колледжа (заявления в органы от неё нет). Узнав о случившемся, Данил пришёл в ярость, попал в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему. Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных Засорина.



    обалдеть.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Лина24

    Не надо раньше времени лепить героев из потерпевших...



    Хм... А кто и где лепит? Я что-то пропустил?

    Пока они только раненые.

    Кстати, судя по характеру ранений, стрелял в убегающих?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    google_Чубайс Гайдар

    Oldlord



    А как охранник может применить своё оружие против студента с сумкой?

    Даже, если у него есть подозрение, что там может быть оружие.

    А если после применения оружия охранником в сумке окажутся только учебники?



    Охранник не может применить оружие против студента с сумкой, т.к. это запрещено законом. Охранник может применить оружие, если студент при досмотре сумки попытается извлечь оттуда оружие и применить его против охранника.



    Для этого ещё и надо дать охраннику ПРАВО досматривать сумки!



    В РФ кто-нибудь имеет право просто так единолично без протокола осматривать сумки?



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Барабака

    Какой нахрен охранник?

    У нас в школе на турникете сидит полуобморочный тощий дяденька в костюме охранника, и аккуратная тётечка при макияже и причёске

    Всё.

    Туда танк вкатить можно, если будет желание.



    Всё верно.



    Я уже писал, как я легко прошёл охранника в школе показав всего лишь удостоверение сотрудника одной из частных компаний.



  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Вообще версий не стоили о причинах и кто "герой". Говорим о том: не надо так делать! Почему происходит? Как предотвратить?

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    Oldlord



    Для этого ещё и надо дать охраннику ПРАВО досматривать сумки!

    В РФ кто-нибудь имеет право просто так единолично без протокола осматривать сумки?



    Это право у них есть. пункт 3 ст. 12.1 Закона "О частно-детективной и охранной деятельности".

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    Oldlord

    Всё верно.

    Я уже писал, как я легко прошёл охранника в школе показав всего лишь удостоверение сотрудника одной из частных компаний.



    Надо запретить удостоверения сотрудников частных компаний. И сами частные компании. И вернуть социализм. И Сталина.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Какая жуткая трагедия!

    Ребята такие молодые, почти дети еще....

    Жалко всех и стрелка в том числе.

    Как сообщалось, он был нормальным спокойным парнем, но ведь сотворил же такое, и неспроста.

    Официально озвучено, что причиной произошедшего были конфликтные отношения и, думается, он был "слабой" стороной.

    Ведь он стрелял не в преподавателей, не в девчонок, а в парней.

    Если бы в колледже воспитательная работа была на должном уровне, возможно, трагедии можно было бы избежать, но, в соответствии с оптимизацией (будь она неладно) образования, воспитательные функции исключены из системы образования, остались только "образовательные услуги"

    Разумеется, нельзя исключать вопросов об продаже огнестрельного оружия, но это отдельная тема.

    Кстати, сейчас по вацап гуляют "откровения" одного из студентов колледжа. В самых нецензурных выражениях он рассказывает о ситуации. По его словам "стрелка" долгое время унижали и "чмырили" одногруппники, а за два дня до сегодняшней трагедии он был жестоко избит и унижен ими....

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    Здравомыслящая

    Вообще версий не стоили о причинах и кто "герой". Говорим о том: не надо так делать! Почему происходит? Как предотвратить?



    ЕГЭ отменить, призыв в армию. Давление на людей слишком большое. Особенно в таком возрасте. Не стигматизировать людей в пограничных состояниях, развивать психиатрическую помощь в первичном звене.

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    1 час назад

    домовенок

    Разумеется, нельзя исключать вопросов об продаже огнестрельного оружия, но это отдельная тема.



    Оружие тут вообще не причем. Или давайте тогда поставим вопрос о наличии оружия в армии. Вот недавно один рядовой в читинской области без всякой продажи получил в руки автомат с полным рожком и таки им воспользовался по назначению.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    DrDimon
    Gorojanka

    Как вообще можно не увидеть ружьё у студента?



    Встречный вопрос №1: вы разобранную двустволку видели когда-нибудь?

    Если нет, то вопросов больше не имею.

    Если да, то встречный вопрос №2: в сумку какого примерно размера можно ее впихнуть в разобранном виде?


    А рамки-металоискатели на кой ставили во всех учебных заведениях? Для галочки?

  • lineyka

    lineyka
    1 час назад

    Деньги не должны давать защиту от правосудия, а свобода - заказчиваться там, где начинается свобода другого, и тогда ни одно,ни другое не будет проблемой.

    К сожалению - это все все пустая декаларация.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Про этот колледж я писал, когда исполняющая обязанности Медведева (до назначения туда недавно вменяемого руководителя которая видать пока не разобралась) творила там с преподавателями и что там было.

    Если там некоторые перцы работают имея судимость в качестве руководителей о чем идет речь?

  • lineyka

    lineyka
    1 час назад

    Деньги не должны давать защиту от правосудия, а свобода - заказчиваться там, где начинается свобода другого, и тогда ни одно,ни другое не будет проблемой.

    К сожалению - это все все пустая декаларация.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    А не было бы у него ружья...

  • DIVKa

    DIVKa
    55 минут назад

    МАЛАХОВ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ, СЕЙЧАС БЫСТРЕНЬКО НАЙДУТ КТО ПРАВ. А КТО ВИНОВАТ. А ПЕДАГОГИ ВОКРУГ, ТАК ЗАНЯТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ, ЧТО В УПОР НЕ ВИДЯТ ЧТО ТВОРИТСЯ ВОКРУГ С УЧАЩИМИСЯ.

  • ay

    ay
    55 минут назад



    А не было бы у него ружья...



    А не читал бы он двач и ганзу... А если бы его не "тюкали" и не унижали? Ах если, ах если бы - не жизнь б была, а песня бы.

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    google_Чубайс Гайдар

    Oldlord



    Для этого ещё и надо дать охраннику ПРАВО досматривать сумки!

    В РФ кто-нибудь имеет право просто так единолично без протокола осматривать сумки?



    Это право у них есть. пункт 3 ст. 12.1 Закона "О частно-детективной и охранной деятельности".



    Одна эта статья не вполне информативна.



    Там есть отсылка к законодательству РФ.



    Мне некогда рыться, но, мне кажется, личные вещи и досматриваемое имущество немного разные определения.



  • КП

    КП
    54 минуты назад

    ЗдравомыслящаяА не было бы у него ружья...


    Был бы динамит.

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Здравомыслящая

    А не было бы у него ружья...



    А был бы он девочкой...



  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    52 минуты назад

    Здравомыслящая

    А не было бы у него ружья...



    ...то он бы сделал еще проще - https://www.rosbalt.ru/world/2019/11/12/1812652.html

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    51 минута назад

    глупости все это металло детекторы ,запрет оружия и прочая фигня..Если захотел убить ,мог и не входя в здание , и при выходе из здания обидчиков застрелил бы, и не обязательно из ружья

  • Родя

    Родя
    47 минут назад

    Защитники уже объявились?

    Чурку с калашом же защищали

  • V.M.

    V.M.
    46 минут назад

    "Жестокий векжестокие сердца. ..".Шекспир.

    «Будьте не жестоки сами, не будут жестоки ваши дети» Ролан Антонович Быков.

  • DrDimon

    DrDimon
    45 минут назад

    Gorojanka

    А рамки-металоискатели на кой ставили во всех учебных заведениях? Для галочки?


    Во-первых, не во все. Хотя, насколько я знаю, в БКСТ (уж простите, по старинке) они есть. Или не рамки, а турникеты? Уже не помню.

    Во-вторых, именно для галочки. Я уже как-то писал, как прошел в день выборов на избирательный участок с пистолетом за поясом. Единственная, кто честно выполнил свои обязанности - это рамка. Но на ее истошные вопли никто внимания не обратил. И охранниками там сидели далеко не чоперы.

    Рисую картину. Начало учебного дня. Студенты косяком валят через рамку. Рамка орет, как потерпевшая на каждого первого. Вы охранник. Ваши действия?

    Иного применения подобной рамки в учебном заведении, кроме как "для отчету" я не вижу.

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    40 минут назад

    Откуда на руках у городских щеглов такое количество охотничьего оружия? Как ни убийство, так охотничьей ствол. Охотники в селах живут, у кромки леса, кормятся этим промыслом и зверя берегут. В городах же толстожопые дяди обзавелись охотничьими ружьями для удовольствия и убийств животных ради потехи. А потом удивляются, чего это молодежь начала стрелять

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    39 минут назад

    Товарищ майора

    глупости все это металло детекторы ,запрет оружия и прочая фигня..Если захотел убить ,мог и не входя в здание , и при выходе из здания обидчиков застрелил бы, и не обязательно из ружья



    Золотые слова!

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    DrDimon

    Рисую картину. Начало учебного дня. Студенты косяком валят через рамку. Рамка орет, как потерпевшая на каждого первого. Вы охранник. Ваши действия?



    1. Останавливаю толпу на входе.

    2. При неповиновении достаю табельное оружие, предупреждаю устно о возможном применении оружия, произвожу выстрел в воздух.

    3. Требую предъявить сумки для осмотра.

    4. При неповиновении достаю табельное оружие, предупреждаю устно о возможном применении оружия, произвожу выстрел в воздух.

    5. В случае, если в сумках не обнаружено предметов, на которые среагировала рамка, произвожу личный досмотр.

    6. При неповиновении достаю табельное оружие, предупреждаю устно о возможном применении оружия, произвожу выстрел в воздух.

    7. В перерывах набиваю магазины патронами, оттаскиваю в сторону трупы...



    Иного применения подобной рамки в учебном заведении, кроме как "для отчету" я не вижу.



    Полностью согласен!



  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    38 минут назад

    Здравый смысл

    Откуда на руках у городских щеглов такое количество охотничьего оружия? Как ни убийство, так охотничьей ствол. Охотники в селах живут, у кромки леса, кормятся этим промыслом и зверя берегут. В городах же толстожопые дяди обзавелись охотничьими ружьями для удовольствия и убийств животных ради потехи. А потом удивляются, чего это молодежь начала стрелять



    Потому что по закону в РФ все стволы "охотничьи". Даже если его покупаешь для стрельбы по тарелочкам. Какая связь между распространением гражданского охотничьего оружия и стрельбой в учебных заведениях - один Сталин знает (да и то не факт).

  • butterfly effect

    butterfly effect
    36 минут назад

    История с керченским стрелком ничему не научила.

  • ямщик

    ямщик
    34 минуты назад

    аццкий гонщек

    "Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет" в омериге после каждого случая стрельбы власти орут что запретят продажу оружия и народ начинает резко втариваться, пока не закрыли. тут будет такой же эффект.



    Я помню, у многих моих одноклассников и товарищей, были охотничьи ружья в конце 8 или девятого класса. Так в те года про такю херню, со стрельбой в школах или техникумах, и слыхом не слыхивали.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    30 минут назад

    ямщик
    аццкий гонщек

    "Откула ружья в 18 лет? Зачем дают справки на оружие таким молодым? Если хочет справку -приведи 3х серьезных поручителей старше 40 лет" в омериге после каждого случая стрельбы власти орут что запретят продажу оружия и народ начинает резко втариваться, пока не закрыли. тут будет такой же эффект.



    Я помню, у многих моих одноклассников и товарищей, были охотничьи ружья в конце 8 или девятого класса. Так в те года про такю херню, со стрельбой в школах или техникумах, и слыхом не слыхивали.


    А если брать еще ранее, ну например царскую Россию, то там учитель стоял с розгами, и не у кого в мыслях не было учителя на х... послать, тем более что то похожее на сегодняшнюю ситуацию. Я это к тому что деток мы распустили сами, им сейчас все можно.

  • Шоферюга

    Шоферюга
    28 минут назад

    Почему учитель сбежала, а не осталась на смерть стоять?

  • Нур

    Нур
    24 минуты назад

    Потому что в этот колледж берут всех, в том числе и с умственной отсталостью, там же учатся выпускники детдомов, опекаемые сироты со сложной судьбой и т.д.и т.п.

    Значит нет воспитательной работы, надзора, студенты живут сами по себе, кого то гнобят, кто то наркоту приносит, у кого то деньги сиротские отнимают...

  • Нур

    Нур
    23 минуты назад

    Шоферюга

    Почему учитель сбежала, а не осталась на смерть стоять?



    Был бы еще и труп учительницы

  • google_Чубайс Гайдар

    google_Чубайс Гайдар
    21 минута назад

    Шоферюга

    Почему учитель сбежала, а не осталась на смерть стоять?



    Очевидно же. Потому что в России запрещен короткоствол. Не бросаться же ей с голыми руками на преступника.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    17 минут назад

    DrDimon
    Gorojanka

    А рамки-металоискатели на кой ставили во всех учебных заведениях? Для галочки?


    Во-первых, не во все. Хотя, насколько я знаю, в БКСТ (уж простите, по старинке) они есть.

    Во-вторых, именно для галочки. Я уже как-то писал, как прошел в день выборов на избирательный участок с пистолетом за поясом. Единственная, кто честно выполнил свои обязанности - это рамка. Но на ее истошные вопли никто внимания не обратил. И охранниками там сидели далеко не чоперы.

    Рисую картину. Начало учебного дня. Студенты косяком валят через рамку. Рамка орет, как потерпевшая на каждого первого. Вы охранник. Ваши действия?

    Иного применения подобной рамки в учебном заведении, кроме как "для отчету" я не вижу.


    На то есть инструкции у охранников, а коль они настолько беспомощны, то вопрос на кой они хлеб свой едят?

    Валят толпой? Пусть раньше приходят, чтоб успели пройти рамку. Пусть несколько охранников утром работают.

    Не мне инструкции по безопасности писать. А если уж ну никак прям не могут противодействовать таким случаям, пусть официально это признают и скажут, что извините уважаемые налогоплательщики, но мы никакой ответственности не несем за то, что может с вами или вашими детьми произойти в учебных учреждениях, защищайтесь сами.

  • DrDimon

    DrDimon
    17 минут назад

    Oldlord

    Здравомыслящая

    А не было бы у него ружья...



    А был бы он девочкой...



    Девочки тоже разные бывают.

    Девочка номер раз.

    Девочка номер двас.

    Жахнут в ответ за милую душу.

  • Авантыч

    Авантыч
    16 минут назад

    Сейчас дети, как цветочек нежный, попробуй ущеми его права.

    В Армии оскорбили и унизили- получай из автомата, в колледже издевались- получай из ружья.

    Скоро в дет саду будет так же. Маша писю не показала? Получай вилкой в глаз.

    Почему то в этом, вообще никто проблему не видит.

  • Oldlord

    Oldlord
    16 минут назад



    google_Чубайс Гайдар

    Очевидно же. Потому что в России запрещен короткоствол. Не бросаться же ей с голыми руками на преступника.



    Представил...

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    DrDimon

    Oldlord

    Здравомыслящая

    А не было бы у него ружья...



    А был бы он девочкой...



    Девочки тоже разные бывают.

    Девочка номер раз.

    Девочка номер двас.

    Жахнут в ответ за милую душу.



    Так мы же в России.



    С чем ты к ним придёшь, того и...



    Попробуй к девочкам с любовью, цветами и конфетами, Порше и квартирами...



  • DrDimon

    DrDimon
    7 минут назад

    Gorojanka

    На то есть инструкции у охранников, а коль они настолько беспомощны, то вопрос на сайте ой они хлеб свой едят? Валят толпой? Пусть раньше приходят, чтоб успели пройти рамку. Пусть несколько охранников утром работают. Не мне инструкции по безопасности писать. А если уж ну никак прям не могут противодействовать таким случаям, пусть официально это признают и скажут, что извините уважаемые налогоплательщики, но мы никакой ответственности не несем за то, что может с вами или вашими детьми произойти в учебных учреждениях, защищайтесь сами.


    Я вам описал конкретную ситуацию, происходящую ежедневно во всех учебных заведениях.

    Если не знаете, что делать, то так и скажите, а не демагогию разводите.

    Не знаете? Вот и я не знаю. И, боюсь, что никто не знает, судя по развивающимся событиям.

    А посему, сфер применений металлодетекторов, турникетов и прочей белиберды в учебных заведениях всего две:

    1. Для декора.

    2. Для отчета.

    А чтобы дети (и не только) не стреляли направо и налево, им нужно мозги вправлять, а не турникеты ставить. Хоть бетонный забор поставьте с караульными вышками по периметру - ничего не изменится.

  • DrDimon

    DrDimon
    3 минуты назад

    Oldlord

    Попробуй к девочкам с любовью, цветами и конфетами, Порше и квартирами...



    Опять же, смотря какие девочки.

    А то можно уйти без цветов, конфет, Порше и квартиры, но с гонореей и вилкой в заднице.

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