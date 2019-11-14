В Благовещенске стрелявший в колледже студент покончил с собой

Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в их сторону. Полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех находящихся в помещении людей на улицу.

На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. Также, предварительно, в результате инцидента трое пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские не пострадали. Молодым людям, получившим ранения, оказывают медицинскую помощь. Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По информации Амур.инфо, стрелявший совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на этого гражданина.