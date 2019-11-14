В Благовещенске стрелявший в колледже студент покончил с собой
Амурская полиция опубликовала официальную информацию о ЧП в колледже строительства и ЖКХ. 14 ноября утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко – Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный начал стрельбу в колледже. Полицейские выдвинулись к месту ЧП.
Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в их сторону. Полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех находящихся в помещении людей на улицу.
На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. Также, предварительно, в результате инцидента трое пострадали.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские не пострадали. Молодым людям, получившим ранения, оказывают медицинскую помощь. Предварительно, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.
По информации Амур.инфо, стрелявший совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на этого гражданина.
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