Родители переживают за детей-студентов, оставшихся в колледже, где велась стрельба (видео)

Студентов Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где в четверг, 14 ноября, молодой человек открыл стрельбу, не выпускают из здания. На место происшествия приезжают родители студентов – в колледж их не пускают.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», около 11 часов в четверг, 14 ноября, в здании колледжа по адресу: улица Красноармейская, 213, прозвучали выстрелы. Как стало известно, стрельбу открыл один из учащихся – студент четвертого курса. По информации студентов, во время занятия молодой человек вышел, якобы в туалет, а затем вернулся в аудиторию с ружьем и начал стрелять. В результате происшествия есть погибшие и раненые.

Началась паника, часть ребят выбежала на улицу, оставив вещи в аудитории. Люди эвакуировались и из других аудиторий. Часть студентов остались в здании. Информация о ЧП поступила в общую родительскую группу. Некоторые тут же примчались на место происшествия, чтобы узнать, что с их детьми. Из колледжа их не выпускают, внутрь никого не пускают.

В колледж прибыла мэр Благовещенска Валентина Калита. На месте происшествия работают полиция и медики. Движение автотранспорта по Красноармейской от Шевченко перекрыто по всем полосам.

Что со стрелявшим студентом, неизвестно. Есть информация, что парень учился на четвертом курсе, получал специальность компьютерщика – об этом сообщил его одногруппник, который сегодня опоздал на занятия и избежал участия в происходящих событиях. Стрелявшего парня характеризуют как тихого и спокойного, раньше за ним не замечали ничего странного. Студенты не понимают, какие причины могли послужить тому, что он решился открыть стрельбу.