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14ноября
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сегодня, 12:02 0

Во время распродажи на AliExpress россияне потратили более 17 миллиардов рублей

Во время распродажи на AliExpress россияне потратили более 17 миллиардов рублей

AliExpress Russia впервые раскрыл результаты Всемирного дня шопинга. За два дня (11 и 12 ноября) более 5 миллионов россиян совершили на AliExpress около 30 миллионов покупок на сумму 17,2 миллиарда рублей.

Это рекордный для России результат, сообщили представители онлайн-площадки, пишет «Медуза». При этом более 15 % оборота пришлось на магазины, которые находятся в России. Это также стало рекордом в истории площадки.

Самым популярным товаром Всемирного дня шопинга на AliExpress стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth.

Распродажи в День холостяков, или во Всемирный день шопинга AliExpress устраивает в России с 2013 года. В 2019 году продажи по всему миру во время этой акции, отчиталась управляющая AliExpress компания Alibaba, установили рекорд, превысив 38,4 миллиарда долларов. С 2018 года AliExpress в России представляет AliExpress Russia – совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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#жизнь

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