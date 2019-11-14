Во время распродажи на AliExpress россияне потратили более 17 миллиардов рублей

AliExpress Russia впервые раскрыл результаты Всемирного дня шопинга. За два дня (11 и 12 ноября) более 5 миллионов россиян совершили на AliExpress около 30 миллионов покупок на сумму 17,2 миллиарда рублей.

Это рекордный для России результат, сообщили представители онлайн-площадки, пишет «Медуза». При этом более 15 % оборота пришлось на магазины, которые находятся в России. Это также стало рекордом в истории площадки.

Самым популярным товаром Всемирного дня шопинга на AliExpress стал iPhone XR. В топ-3 также вошли робот-пылесос iRobot и 50-дюймовый телевизор Skyworth.

Распродажи в День холостяков, или во Всемирный день шопинга AliExpress устраивает в России с 2013 года. В 2019 году продажи по всему миру во время этой акции, отчиталась управляющая AliExpress компания Alibaba, установили рекорд, превысив 38,4 миллиарда долларов. С 2018 года AliExpress в России представляет AliExpress Russia – совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).