В Приамурье разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

Управление уголовного розыска амурского УМВД ищет Андрея Радчина. Уроженец поселка Серышево 1970 года рождения подозревается в совершении преступления.

Информацию и фото разыскиваемого опубликовало амурское УМВД на своем сайте. Всех, кому что-либо известно о нем, просят позвонить по телефонам в Благовещенске: 59-41-05, 59-41-20, 59-41-07.

Как сообщало Амур.инфо, этого амурчанина подозревают в том, что он сбросил женщину с шестого этажа в Благовещенске. Преступление было совершено 26 сентября. После случившегося женщина попала в реанимацию.