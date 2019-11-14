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14ноября
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сегодня, 11:55 0

В Приамурье разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

В Приамурье разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

Управление уголовного розыска амурского УМВД ищет Андрея Радчина. Уроженец поселка Серышево 1970 года рождения подозревается в совершении преступления.

Информацию и фото разыскиваемого опубликовало амурское УМВД на своем сайте. Всех, кому что-либо известно о нем, просят позвонить по телефонам в Благовещенске: 59-41-05, 59-41-20, 59-41-07.

Как сообщало Амур.инфо, этого амурчанина подозревают в том, что он сбросил женщину с шестого этажа в Благовещенске. Преступление было совершено 26 сентября. После случившегося женщина попала в реанимацию.

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